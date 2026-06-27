La autocrítica de Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q2 del GP de Austria: "Me equivoqué en la 1" + Agregar ámbito en









El joven reconoció que un error en su performance lo condicionó pasar a la Q3. Sin embargo, se mostró optimista para la carrera del domingo.

Al joven aún le resta una carrera este domingo a las 10 de la mañana.

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto demostró su autocrítica al expresar que se equivocó, tras quedar eliminado en el Q2 del Gran Premio de Austria este sábado. El joven explicó que el rendimiento del auto fue superior al mostrado el viernes, pero reconoció que un error en su vuelta rápida terminó condicionando sus posibilidades de avanzar a la Q3.

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“Sí, una pena. El auto andaba bien. Creo que estamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, afirmó apenas finalizó la carrera y detalló qué ocurrió durante su intento decisivo: “Me equivoqué en la 1. Frené un poco fuerte, bloqueé de atrás y tuve un ‘snap’ muy grande. Eso fue lo que pasó”.

"Me equivoqué": la autocrítica de Colapinto tras quedar eliminado en la Q2 del GP de Austria El argentino explicó que ese inconveniente le impidió completar una vuelta competitiva y lamentó no haber podido aprovechar el potencial del monoplaza.

“No pude hacer vueltas en la Q2. No fue una buena Q2. Primero, con el set de neumáticos usados el auto no iba tan mal, pero no pude cerrar la vuelta con el juego nuevo”, señaló.

Colapinto x (1) El argentino explicó que ese inconveniente le impidió completar una vuelta competitiva en la Q2. @AlpineF1Team Pese a la frustración, Colapinto se mostró optimista de cara al domingo y remarcó que el objetivo será transformar el buen ritmo del auto en un mejor desempeño. “Hay que transformar mañana eso”, concluyó el piloto de Alpine, que largará desde el 16° puesto en el Gran Premio de Austria. Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: los horarios del Gran Premio de Austria El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1. Colapinto viene de tener una muy buena actuación en la última fecha, cuando se disputó el GP de Barcelona, ya que finalizó en la séptima posición. Sin embargo, una sanción lo hizo caer al décimo lugar por lo que sumó solo un punto. Al joven de Pilar le queda una carrera para este domingo a las 10 de la mañana.