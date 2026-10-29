Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte tras el incidente con Colapinto + Agregar ámbito en









El titular de la FIA denunció el acoso digital contra el piloto francés y pidió reforzar las medidas para identificar y sancionar a quienes hostigan a los protagonistas de la Fórmula 1.

El episodio con Colapinto que terminó con 13.000 amenazas contra Gasly. Clive Mason/Getty Images

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, reveló que el piloto francés Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte luego de un episodio en pista con su compañero de equipo, el argentino Franco Colapinto, durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. El dirigente cuestionó la violencia en internet y reclamó medidas para frenar el acoso contra los protagonistas del automovilismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió en las vueltas finales de la carrera disputada en septiembre. Colapinto intentó superar a Gasly, que tenía los neumáticos desgastados y debía ingresar a boxes. Sin embargo, el francés no le facilitó el adelantamiento y el argentino pidió por radio a su equipo que ordenara un cambio de posiciones. La situación provocó reacciones agresivas de algunos seguidores en redes sociales, que también dirigieron amenazas contra Gasly y su familia.

“Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos”, sostuvo Ben Sulayem en una entrevista con el medio estadounidense The Drive durante el fin de semana de competencia en Austin.

El titular de la FIA también cuestionó a quienes utilizan el anonimato de internet para hostigar a los pilotos. “¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre porque un piloto intentaba tomar una curva?”, planteó.

El incidente con Colapinto y las 13.000 amenazas de muerte que recibió Gasly. AlpineF1 El pedido de Colapinto para frenar los ataques Tras conocerse las agresiones, Colapinto publicó un video en sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que dejaran de atacar a su compañero de Alpine y a los integrantes del equipo. El piloto argentino remarcó que esos comportamientos no lo benefician y pueden perjudicar su futuro en la categoría.

Ben Sulayem, por su parte, advirtió que el acoso digital representa un problema para el automovilismo y convocó a pilotos, equipos, medios de comunicación y aficionados a involucrarse en la búsqueda de soluciones. “Creamos la iniciativa Unidos contra el Acoso en Línea, y tenemos que usar mucha tecnología de IA para exponer a estos acosadores en línea. No hay lugar para ellos, porque si no hacemos algo, nuestro deporte estará en ruinas”, afirmó. El programa impulsado por la FIA busca combatir las agresiones en internet y contempla el uso de inteligencia artificial para identificar a quienes participan de estos ataques. El dirigente también sostuvo que la federación puede expulsar de carreras, eventos y plataformas oficiales a los espectadores que incurran en conductas abusivas. “Si exponemos a uno, les garantizo que todos tendrán miedo”, advirtió. En paralelo, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, había alertado que el equipo podría restringir la exposición de Colapinto ante los medios si continuaban las agresiones de sus seguidores contra otros integrantes de la escudería.