Flavio Briatore explicó a qué se debió el abandono de Franco Colapinto en el último GP de Estados Unidos

El mandamás de Alpine se sorprendió ante el bajo nivel de los autos de sus corredores y destacó la mala suerte por encima del rendimiento de sus pilotos.

Flavio Briatore explicó los problemas de Alpine en las últimas carreras y catalogó de "mala suerte" lo que le pasó a Franco Colapinto en los últimos Grandes Premios.

Franco Colapinto abandonó la carrera de este último domingo en Austin, Texas, luego de que su A526 sufriera fallas luego de una colisión . Ante esta situación, Flavio Briatore , el asesor ejecutivo de Alpine, se refirió a lo que fue el rendimiento del equipo en el Gran Premio de Estados Unidos .

En el comunicado que subió a su cuenta de Instagram, comenzó: “No fue precisamente el fin de semana ni el resultado que esperábamos. Creo que, últimamente, la suerte no ha estado de nuestro lado ”, aseguró.

Su primera impresión respecto a la carrera parte de que en las últimas cuatro pudieron sumar tan solo dos puntos , de la mano de Pierre Gasly, quien quedó décimo este último domingo. En cambio, por parte de Colapinto, el argentino no puntúa desde el 13 de septiembre, en el GP de Madrid, España .

En cuanto al abandono del pilarense durante el fin de semana, Briatore dijo: “Ambos coches sufrieron daños durante la carrera; en el caso de Franco, fueron lo suficientemente graves como para impedirle terminar ”, indicó.

Además, también resaltó el trabajo de Gasly pese a sufrir golpes en su auto: “Dado que también perdió carga aerodinámica debido a daños en el fondo plano tras el incidente con el Haas, hizo un buen trabajo al puntuar —consiguiendo un punto— y quedar solo una posición por detrás del coche de Racing Bulls mejor clasificado ”, resaltó el asesor

Por último, el asesor italiano anticipó lo que va a ser el próximo Gran Premio, en donde asegura que pelearán por poner a los dos autos en zona de puntuación: “Nos dirigimos a Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y puntuar con ambos monoplazas, lo cual sigue siendo la meta en cada carrera hasta el final de la temporada”, concluyó.

Qué problema tuvo Colapinto en la última carrera

Colapinto se cruzó a Arvid Linblad, de Racing Bulls, en la vuelta 26. Ambos pilotos tuvieron un contacto en la primera curva que provocó un trompo del argentino. Como consecuencia del incidente, el Alpine sufrió daños en un elemento aerodinámico del costado derecho, lo que perjudicó su rendimiento y la adherencia en pista.

Los comisarios deportivos investigaron la maniobra, pero la FIA confirmó que no impondría sanciones. Pese a los daños, Colapinto continuó en carrera y realizó una detención en boxes para cambiar neumáticos. Sin embargo, el problema aerodinámico persistió y el argentino perdió posiciones.

Colapinto no pudo en EEUU y buscará volver con fuerzas para el GP de México.

Finalmente, en la vuelta 37, Alpine le indicó que ingresara a boxes para retirar el monoplaza. De esta manera, Colapinto sumó un nuevo abandono y extendió a cuatro carreras su racha sin sumar puntos.

Ante esto, el piloto de 23 años, dijo: “Mucho DNF últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras, así que nada, hay que cortar esta racha obviamente. Está siendo duro”, aseguró frente a la prensa con cara de frustración.

Aún así, el argentino tendrá que reponerse rápidamente y mentalizarse en que este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, se correrá el Gran Premio de México, en el cual, según anticipó su equipo, deberían volver a los puntos.