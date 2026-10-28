Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y cronograma del GP de México

El piloto argentino buscará recuperarse después de lo que fueron sus tres abandonos en las últimas cuatro carreras y recibió una mala noticia de cara a mejorar los resultados en el futuro.

Franco volverá a subirse al Alpine durante la fecha de este fin de semana en la Fórmula 1.

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 durante la segunda sesión de entrenamientos de este viernes 30 de octubre , debido a que lo reemplazarán durante la primera práctica del Gran Premio de México , que se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

En lo que respecta a la primera salida a pista del fin de semana, el piloto italiano Gabriele Minì lo reemplazará gracias a la regla que mantiene la máxima categoría sobre que los pilotos jóvenes que se desarrollan en las formativas de las escuderías tienen que girar en algún evento oficial durante la temporada, y usar dos veces el auto de cada conductor principal .

Por otro lado, Colapinto abandonó la carrera de este último domingo en el Gran Premio de Estados Unidos luego de un toque con Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que lo obligó a parar en boxes para ver si el problema se podía resolver. Ante los problemas con la escasez de piezas de reemplazo , desde el equipo decidieron retirar su auto.

En cuanto al circuito mexicano, el GP estará conformado por 71 vueltas , 17 curvas y una longitud de 4,304 kilómetros . Además, tendrán que recorrer un aproximado de 305 km totales para definir al ganador.

La actividad del Gran Premio de México 2026 se extenderá desde el viernes 30 hasta el domingo 1 de noviembre. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 30 de octubre : Práctica libre 1 - 15:30 / Práctica libre 2 - 19:00

: Práctica libre 1 - 15:30 / Práctica libre 2 - 19:00 Sábado 31 de octubre : Práctica libre 3 - 14:30 / Clasificación - 18:00

: Práctica libre 3 - 14:30 / Clasificación - 18:00 Domingo 1 de noviembre: Carrera (71 vueltas) 17:00

La transmisión de la actividad estará disponible a través de Fox Sports en la Argentina, Disney+ en Sudamérica y F1 TV.

Cómo llega Alpine

Luego de varias fechas sin poder sumar puntos con Franco Colapinto, la escudería francesa sigue contando con Pierre Gasly para no quedarse con las manos vacías durante los últimos grandes premios. Sin ir más lejos, el piloto número uno del equipo cosechó 42 puntos en lo que va de la temporada y se ubica en el top 10 del mundial de conductores.

Colapinto, Briatore y Gasly, las cabezas del equipo Alpine.

El argentino, por su parte, pudo rescatar 27 unidades y se coloca en la decimosegunda posición, aunque no puede conseguir terminar dentro de los 10 primeros en una carrera desde el 13 de septiembre en el circuito Madring, de España, cuando finalizó séptimo.

Cómo está el campeonato de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de México

En la parte alta del campeonato de constructores se ubican Mercedes, con 607 puntos, y Ferrari, con 474. A falta de 5 carreras, el equipo alemán tiene casi asegurada la obtención del título, al igual que el de constructores. Aún así, el podio lo cierran Red Bull y McLaren, debido a que ambos tienen 355 unidades.

George Russell y Kimi Antonelli, de Mercedes.

En cuanto al torneo de los conductores, Kimi Antonelli lo asegurará si es que logra cruzar la meta en el primer lugar, aunque no es necesario que finalice ahí. Sin depender de nadie, el conductor italiano tan solo debe sumar dos puntos, quedando en el noveno lugar o mejor, para convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia, gracias a la diferencia de 123 puntos con su máximo perseguidor, George Russell.