La particular camiseta que usó Franco Colapinto en la previa del GP de México con un guiño a los locales

El piloto de Alpine llegó al paddock con una prenda que fusiona los escudos de ambos seleccionados. También recibió regalos ligados a la cultura del país.

Colapinto recibió la camiseta durante una actividad previa a la carrera y destacó el vínculo que siente con los fanáticos de México.

Franco Colapinto llamó la atención en la previa del Gran Premio de México de Fórmula 1 con una camiseta especial: una mitad tiene los colores de la Selección argentina y la otra, los de México. El piloto de Alpine recibió la prenda durante una actividad con aficionados y se la puso antes de ingresar al paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El gesto fue uno de los momentos destacados de su llegada a la capital mexicana. Reunió los símbolos de los dos países y acompañó un mensaje que el corredor nacional viene transmitiendo cada vez que compite en Latinoamérica: el vínculo con el público de la región y el apoyo que recibe fuera de su país.

La prenda que recibió el piloto combina en una misma camiseta los colores y los escudos de las selecciones de fútbol de ambos países. De un lado aparece la identidad de la Albiceleste. Del otro, la del seleccionado mexicano. Colapinto la lució frente a las cámaras y ante los seguidores que participaron de la actividad previa al Gran Premio.

La camiseta también funcionó como un gesto de unión entre dos aficiones que suelen cruzarse en discusiones futboleras. En esta oportunidad, la imagen buscó poner el foco en el apoyo compartido al automovilismo y en la recepción que tiene el argentino cada vez que visita el país.

Colapinto llega a México después de un fin de semana complicado en Estados Unidos y con el objetivo de recuperar competitividad junto a Alpine. Antes de salir a pista, destacó que la altura de la Ciudad de México puede afectar el comportamiento de los autos y plantear exigencias para los equipos.

Así es el circuito del GP de México

El Gran Premio se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en la capital mexicana. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros, cuenta con 17 curvas y exige completar 71 vueltas para recorrer los 305,354 kilómetros de la carrera.

Una de sus principales particularidades es la altura: el circuito está situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire afecta el funcionamiento de los motores, la refrigeración y la carga aerodinámica de los monoplazas.

Por eso, los equipos deben ajustar la configuración de los autos para encontrar el equilibrio entre velocidad y adherencia.

El tramo más reconocible del trazado aparece en el sector final, cuando los pilotos atraviesan el estadio, conocido como Foro Sol. Ahí, las tribunas rodean parte del circuito y los autos pasan a baja velocidad frente a miles de espectadores.

Es una de las postales más características de la fecha mexicana y también el escenario elegido para las celebraciones posteriores a la carrera.

Fórmula 1: cronograma del GP de México

La actividad oficial de la Fórmula 1 empieza este viernes 30 de octubre y termina el domingo 1 de noviembre. Los horarios que siguen corresponden a Argentina, tres horas adelantados a la hora local de Ciudad de México.

La primera práctica le va a presentar una particularidad a Alpine: Colapinto no manejará el auto durante esa sesión porque deberá ceder su lugar al italiano Gabriele Minì, cumpliendo el programa de pruebas para pilotos novatos. El argentino se subirá al monoplaza desde la segunda práctica libre.

Viernes 30 de octubre

Práctica Libre 1: 15:30 (Gabriele Minì reemplaza a Colapinto).

Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 31 de octubre

Práctica Libre 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00

La clasificación del sábado define el orden de largada. Las prácticas, por su parte, permitirán a las escuderías ajustar los autos a las condiciones particulares del circuito. Los horarios están sujetos a modificaciones.