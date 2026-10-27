Franco Colapinto estará ausente en la primera práctica del fin de semana con Alpine: quién lo reemplazará + Agregar ámbito en









Luego de unas últimas carreras con saldo negativo para el argentino, el equipo francés decidió que este era el mejor momento para otorgarle el asiento a un novato en la primera práctica del próximo Gran Premio, que será el segundo de la gira por América.

Alpine anunció que Franco Colapinto no estará en la primera práctica del fin de semana en la Fórmula 1. Gentileza - @francolapinto

Franco Colapinto le cederá el lugar a Gabriele Minì en la primera práctica del Gran Premio de México, del día viernes. El equipo Alpine, con un comunicado durante la tarde del martes, determinó que este era el momento y lugar necesario para aplicar la regla que lanzó la Fórmula 1 para esta temporada. En ella, establecen que los pilotos titulares le tienen que ceder su asiento a los debutantes en la máxima categoría.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según determinan las normas, todos los corredores de la parrilla deben otorgarlo en dos grandes premios distintos durante la primera práctica del fin de semana. Ante esta situación, al argentino le quedaba hacerlo por una última vez y lo pondrán en marcha este fin de semana.

Colapinto será reemplazado por Gabriele Minì. Por parte de Pierre Gasly, el compañero del argentino en el equipo francés, ya cedió su lugar la cantidad de veces pactadas durante el año. Debido a eso, el pilarense era la única opción que había.

Quién es Gabriele Minì, el piloto que reemplazará a Colapinto El piloto italiano viene sumando minutos con el equipo Alpine en la parte del desarrollo del auto, o también llamado rol de “tester”, para ir encontrando las deficiencias del auto a medida que van pasando las carreras en la fábrica de Enstone, en donde le brinda su análisis a los ingenieros.

Además, la parte más importante para ser tenido en cuenta para probar el A526 en una práctica libre es que ocupa el cuarto puesto en el mundial de pilotos de la Fórmula 2, por lo que sus recientes rendimientos hicieron que se declinen por él y no con Paul Aron, quien es el piloto de reserva del equipo por si Colapinto o Gasly no pueden participar de alguna carrera.

Gabriele Minì, el piloto que reemplazará a Colapinto. Una vez que se confirmó su participación, dijo: “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí”, aseguró Minì. Y agregó: “Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible”. El complicado momento de Colapinto en la Fórmula 1 El piloto argentino abandonó tres de las últimas cuatro carreras, contando la Sprint en Singapur, y desde el equipo le adjudican los errores a la “mala suerte”. En el caso de la última carrera en Austin, Estados Unidos, tuvo que retirar el auto después de sufrir un contacto con Arvid Linblad, de Racing Bulls. Colapinto volverá a subirse al Alpine durante este fin de semana. Después del Gran Premio, dijo: “Mucho DNF últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras, así que nada, hay que cortar esta racha obviamente. Está siendo duro”, aseguró Colapitno frente a la prensa con cara de frustración. Aún así, el corredor de 23 años tendrá que mirar esta situación de forma positiva para analizar el auto desde afuera, en un Gran Premio en el que Flavio Briatore, el Asesor del equipo, aseguró que buscarán volver a los puntos.