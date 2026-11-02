Franco Colapinto sancionado: cayó al puesto 15 y perdió los puntos por una penalización en el GP de México

El argentino cayó al puesto 15 por una penalización de 10 segundos. El dirigente de la escudería destacó su rendimiento y lamentó el resultado.

Franco Colapinto había completado una de sus mejores actuaciones de la temporada en el Gran Premio de México, pero una sanción posterior modificó su resultado.

La sanción que recibió Franco Colapinto en el Gran Premio de México modificó por completo el resultado de su carrera y dejó a Alpine sin puntos. Después de que los comisarios de la FIA lo relegaran al puesto 15 por una infracción bajo bandera amarilla, Flavio Briatore manifestó su malestar , aunque valoró el desempeño del piloto argentino durante la competencia.

La penalización que recibió Franco Colapinto se originó en un sector de la carrera en el que había bandera amarilla simple, una señal que obliga a los pilotos a reducir la velocidad y estar preparados para modificar su trayectoria ante un posible peligro en la pista. Los comisarios de la FIA consideraron que el argentino no cumplió con esa exigencia.

Por esa infracción, le aplicaron 10 segundos de recargo, que se sumaron a su tiempo final y lo hicieron caer del séptimo al decimoquinto puesto. La decisión llegó después de que la carrera terminara y de que Colapinto ya hubiera celebrado su ingreso a la zona de puntos. El equipo presentó telemetría y material para respaldar su actuación, pero no logró revertir el fallo.

En el comunicado oficial, los comisarios explicaron el motivo de la sanción: “Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla simple”, señalaron. El castigo también le sumó un punto a su superlicencia, por lo que acumula cinco en un período de 12 meses.

El dirigente de Alpine destacó el ritmo que mostró el argentino durante la carrera, especialmente en comparación con la clasificación, pero reconoció que el desenlace estuvo lejos de lo esperado: “Estoy satisfecho con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final”, expresó.

Briatore también hizo referencia al impacto de las penalizaciones que recibieron los dos pilotos de la escudería francesa: “Tras las penalizaciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en zona de puntos”, sostuvo.

Flavio Briatore destacó el rendimiento de Colapinto, aunque lamentó que Alpine se marchara de México sin sumar puntos.

En ese sentido, rescató la actuación de Colapinto, quien había completado una de sus mejores carreras de la temporada: “Franco completó una carrera muy buena y consistente; algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas”, señaló. También destacó el trabajo de Pierre Gasly, que tuvo problemas de potencia en la largada y logró recuperar posiciones.

Qué dijo Colapinto sobre la penalización

El piloto argentino también se refirió a lo ocurrido y realizó una autocrítica por la infracción que cambió su resultado: “Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto”, manifestó.

Colapinto había cruzado la bandera a cuadros en el octavo lugar y luego había ascendido al séptimo por una sanción aplicada a Oscar Piastri. Sin embargo, los comisarios de la FIA revisaron la telemetría y las imágenes de la cámara a bordo y concluyeron que no había reducido suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla simple.

La infracción derivó en una penalización de 10 segundos y un punto en su superlicencia, con lo que llegó a cinco unidades acumuladas en un período de 12 meses. El argentino explicó que el equipo había ejecutado una buena carrera, pero que el castigo terminó por modificar el resultado.

Colapinto asumió la responsabilidad por la infracción y pidió disculpas al equipo tras la carrera. AlpineF1

“Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”, agregó.

Alpine se fue de México sin unidades

La sanción a Colapinto no fue la única que afectó a la escudería. Pierre Gasly recibió un castigo de 20 segundos, equivalente a un stop and go, por no reducir lo suficiente la velocidad en un sector con doble bandera amarilla. Además, sumó dos puntos en su superlicencia.

De esta manera, Alpine terminó el Gran Premio de México sin unidades, pese a que sus dos monoplazas habían cruzado la meta dentro de la zona de puntos. El resultado representa otro golpe para el equipo, que ya había anunciado que no incorporará nuevas actualizaciones a sus autos A526 durante el resto de la temporada.

Por último, Briatore también tuvo palabras de reconocimiento para Kimi Antonelli, a quien felicitó por haber conseguido su primer Campeonato Mundial de Pilotos: “Tuvo una temporada impresionante, especialmente a una edad tan temprana, rindiendo bien y manejando la presión. Representó a Italia de manera fantástica y personalmente estoy muy feliz por él por alcanzar este logro. ¡Bravo Kimi!”, concluyó.