El impactante choque de Valtteri Bottas que provocó la bandera roja en el GP de México + Agregar ámbito en









El Cadillac del finlandés sufrió una aparente falla en la suspensión y terminó contra las barreras durante la vuelta 45. La carrera se detuvo por los daños en el auto y en el circuito.

Accidente de Bottas: el piloto de Cadillac sufrió un fuerte choque contra las barreras en el GP de México.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 tuvo que ser interrumpido este domingo por un fuerte accidente de Valtteri Bottas. El piloto de Cadillac perdió el control de su monoplaza en la vuelta 45, impactó contra las barreras de contención y obligó a la Dirección de Carrera a desplegar primero el auto de seguridad y luego la bandera roja.

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El incidente ocurrió cuando la competencia transitaba la vuelta 45 de las 71 previstas. Las imágenes de la cámara a bordo mostraron que la rueda delantera izquierda del Cadillac se levantó repentinamente, antes de que el vehículo girara sobre sí mismo y se deslizara hacia el muro. La secuencia apuntó a una posible falla en la suspensión, aunque no se había informado oficialmente la causa mecánica del accidente.

Tras el impacto, Bottas permaneció unos instantes dentro del auto. El piloto hizo una señal con el pulgar para indicar que estaba consciente y, según los primeros reportes, pudo salir sin aparentes lesiones de gravedad. De todos modos, fue trasladado para una revisión médica.

Por qué se detuvo la carrera de Fórmula 1 Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1



He is out of the car and ok#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026 La decisión de mostrar la bandera roja respondió a la magnitud del choque y a los daños que dejó tanto en el monoplaza como en las barreras de contención. La organización necesitaba detener la competencia para que los equipos de seguridad pudieran trabajar en la zona y garantizar que el circuito estuviera en condiciones para continuar.

La neutralización comenzó con el ingreso del auto de seguridad, durante la vuelta 45. Sin embargo, ante la situación generada por el accidente, Dirección de Carrera resolvió detener por completo la prueba en el giro siguiente, cuando los pilotos debieron regresar a los boxes.

El accidente también modificó el desarrollo estratégico de la competencia. Lewis Hamilton había ingresado a boxes para cambiar neumáticos durante el período de auto de seguridad, una parada que quedó condicionada por la posterior interrupción. Antes de la bandera roja, Max Verstappen lideraba la carrera, seguido por Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Finalmente, tras más de media hora, se reanudó la carrera. Bottas, por su parte, quedó fuera de competencia. El finlandés había largado desde el fondo de la grilla con su Cadillac, luego de recibir una penalización de 50 puestos por cambios en distintos componentes de la unidad de potencia.