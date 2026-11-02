Flavio Briatore, tras la sanción a Franco Colapinto en el GP de México: "Fue un resultado frustrante" + Agregar ámbito en









El Asesor Ejecutivo del equipo Alpine se refirió al severo castigo que le pusieron al argentino y a su compañero, Pierre Gasly, una vez que finalizó la carrera de este fin de semana. Además, alentó y felicitó al nuevo campeón del mundo, Kimi Antonelli.

Flavio Briatore habló sobre las sanciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la última carrera de la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron sancionados luego de que terminara el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y ambos pilotos quedaron afuera de los puntos. Ante esta situación, Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo de Alpine, se refirió al nivel general del equipo durante el fin de semana y no guardó su enojo por el desenlace que tomó la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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En diálogo con la prensa, comenzó: “Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final”, aseguró Briatore.

Flavio Briatore, junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly. En principio, Colapinto había finalizado en el octavo lugar, mientras que Gasly en el décimo. Una vez que se consumó la carrera, la FIA analizó las velocidades de ambos pilotos cuando salió la bandera amarilla por un incidente entre Arvid Linblad y Oscar Piastri, en la que determinaron que ambos se habían pasado del límite.

Finalmente, aún con la posibilidad de hacer el reclamo, le dieron 5 segundos de sanción al piloto argentino, que terminó en la decimoquinta posición, y un punto en la superlicencia, coleccionando su quinto en menos de un año. En caso de llegar a 12 unidades, se perderá una carrera. A Gasly, por su parte, le dieron un “Stop and Go” que también lo relegó fuera del top 10 y lo mandó al decimoséptimo lugar.

Colapinto, uno de los grandes perdedores de la tarde mexicana. En consecuencia con esto, Flavio Briatore continuó: “Dejamos la Ciudad de México sin puntos después de las penalizaciones post carrera. Es un resultado decepcionante, ya que ambos pilotos condujeron bien y nuestro ritmo de carrera fue bueno comparado con la clasificación”, reconoció.

En cuanto al nivel de Colapinto, quien había abandonado tres de las últimas cuatro carreras, apuntó: “Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas carreras”, expresó el Asesor Ejecutivo. El reconocimiento de Briatore para el campeón Más allá de la frustración por haberse despedido de México con las manos vacías, Flavio Briatore utilizó su cuenta de Instagram para reconocer al gran protagonista de la jornada en la Fórmula 1. El directivo le dedicó unas sentidas palabras a su compatriota Kimi Antonelli, quien a sus 20 años se acaba de coronar campeón del mundo: “Felicitaciones también a Kimi Antonelli por ganar su primer Campeonato Mundial de Pilotos. Ha representado a Italia fantásticamente y personalmente estoy muy feliz por él. Bravo Kimi”, concluyó. Kimi Antonelli, el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Instagram Kimi Antonelli El joven piloto no solo se consagró como el campeón más precoz en la historia de la categoría, sino que también cortó una gran sequía de 73 años sin títulos para un italiano, hito que no se lograba desde Alberto Ascari en 1953. Fue justamente esta hazaña la que motivó a Briatore a dedicarle un párrafo aparte al triunfador emergente.