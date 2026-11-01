GP de México: Franco Colapinto sumó puntos y Kimi Antonelli se consagró campeón de la F1 + Agregar ámbito en









El argentino terminó octavo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consiguió cuatro puntos para Alpine y cortó una racha sin sumar. Max Verstappen ganó la carrera y el italiano aseguró el título mundial con Mercedes.

El GranPremio de México de Fórmula1 dejó una jornada destacada para el automovilismo argentino y una consagración histórica en la máxima categoría. Franco Colapinto terminó octavo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sumó cuatro puntos para Alpine y completó una de sus mejores actuaciones de la temporada. En tanto, Kimi Antonelli se convirtió en campeón del mundo tras finalizar tercero, mientras que Max Verstappen se quedó con la victoria.

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El piloto argentino, que había largado desde el undécimo puesto, tuvo una muy buena salida y rápidamente logró meterse en la pelea por los puntos. Con una carrera consistente, resistió la presión de sus rivales y consiguió avanzar posiciones en un circuito exigente, donde las condiciones de altura también representan un desafío para los equipos y los monoplazas.

La carrera tuvo varios momentos que modificaron el clasificador. Colapinto llegó a ubicarse séptimo en la primera vuelta, después de ganar cuatro posiciones en la largada. Sin embargo, el ritmo de los McLaren lo obligó a ceder terreno y posteriormente cayó hasta el decimotercer lugar tras su detención en boxes. Con una estrategia que le permitió recuperar posiciones, volvió a meterse entre los diez mejores y quedó en condiciones de pelear por los puntos hasta el final.

Kimi Antonelli hizo historia y se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1 La definición del campeonato también tuvo su capítulo en México. Andrea Kimi Antonelli terminó tercero y aseguró matemáticamente su primer título mundial, cuando todavía restan cuatro Grandes Premios para completar la temporada. El italiano, de apenas 20 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría, superando la marca que había establecido Sebastian Vettel en 2010.

El piloto de Mercedes llegó a la competencia con una ventaja considerable en el campeonato y necesitaba terminar entre los nueve primeros para consagrarse, independientemente de los resultados de sus perseguidores. Durante la carrera llegó a liderar provisionalmente después de las detenciones de sus rivales y, tras superar a Charles Leclerc en el relanzamiento, se aseguró un lugar en el podio. Es el primer italiano en conquistar el campeonato de pilotos desde Alberto Ascari, en 1953.

This trio



The perfect podium lift on the day Kimi Antonelli is crowned Drivers' Champion! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/NBs6WYdbYH — Formula 1 (@F1) November 1, 2026 Por su parte, Max Verstappen se quedó con la victoria después de una intensa disputa con Lewis Hamilton, que finalizó segundo a 799 milésimas del neerlandés. Antonelli completó el podio, a cuatro segundos del ganador. Detrás terminaron Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri y Colapinto, quien cerró una jornada positiva para Alpine. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, que se disputará del 6 al 8 de noviembre en el circuito de Interlagos. El choque de Bottas y las interrupciones en el GP de México Uno de los momentos centrales de la competencia ocurrió en la vuelta 44, cuando Valtteri Bottas sufrió una falla en la suspensión delantera izquierda de su Cadillac al frenar para ingresar a la primera curva. El finlandés perdió el control del monoplaza y terminó contra las barreras de contención. Dirección de Carrera desplegó inicialmente el auto de seguridad y luego decidió mostrar la bandera roja para permitir el retiro del vehículo y la reparación de las defensas. La carrera se detuvo en la vuelta siguiente y posteriormente se reanudó desde la grilla. La competencia también tuvo otro incidente en el tramo final, que obligó a una nueva neutralización y alteró las posiciones. En ese contexto, Colapinto consiguió sostenerse dentro de los diez primeros y completar una carrera que le permitió volver a sumar para Alpine. Para Colapinto, el octavo puesto significó cuatro puntos y una remontada de tres posiciones respecto de su lugar de largada. Además de la cosecha para Alpine, el argentino dejó una de las imágenes destacadas del comienzo de la carrera con una largada que recibió el reconocimiento inmediato de su equipo.