Franco Colapinto manejó un auto ploteado de Alpine por las calles de Brasil

Un grupo de amigos santafesinos viajó desde Argentina hasta San Pablo para presenciar la largada del pilarense y tuvieron la oportunidad de hacerlo subir a su curioso auto, antes de que comience la jornada de la máxima categoría.

Franco Colapinto se subió al famoso Renault 6 ploteado de Alpine con banderas argentinas durante la tarde de este miércoles. El auto, con varios años de uso, también tiene varios patrocinadores en común con el piloto, debido a que los necesitan para poder realizar el viaje hasta San Pablo, Brasil , en donde será el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 .

Este fin de semana en Interlagos se pondrá en marcha la decimonovena fecha del campeonato , el cual se lo llevó recientemente Kimi Antonelli en el GP de México , aunque todavía resta definir el de conductores, que también se lo podrá llevar Mercedes en caso de obtener los puntos necesarios.

Los fanáticos argentinos que llegaron a Brasil a bordo de un Renault 6 tuvieron la oportunidad de llevar a Colapinto a dar unas vueltas. Tras el paseo, describieron la experiencia como única y destacaron que el piloto se mostró tan fascinado como un niño con un juguete nuevo.

Unos días atrás, el pilarense había declarado sobre el furor de los argentinos cada vez que se visita al país limítrofe con la máxima categoría: “Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, que es uno de los mejores circuitos de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera” , aseguró.

Continuando con su video en el auto ploteado de Alpine, Franco fue aprendiendo a usarlo en el momento y bromeó: “Es una cosa de locos esto, pa… Es una locura, una bestia” , le decía a los fanáticos de Esperanza, Santa Fe . Y continuó entre risas: “ ¿Y la radio no arranca? ”.

El nuevo traje de Alpine para el GP de Brasil con guiño a Boca

Tras las sanciones de ambos pilotos en el Gran Premio de México, Alpine optó por utilizar unos colores diferentes en San Pablo, en busca de que el argentino vuelva a los puntos y Pierre Gasly haga lo mismo.

En cuanto al traje, todavía no oficializaron a qué se debe, aunque en las redes sociales ya se comenzó a sospechar que utilizarán el azul y el amarillo por el fanatismo de Franco Colapinto por Boca Juniors, equipo del cual mostró su admiración en varias oportunidades.

El nuevo traje de Colapinto para el GP de Interlagos.

Sin ir más lejos, hasta el sitio oficial de la Fórmula 1 colaboró con Alpine en el posteo de presentación, y en el lema pusieron: “Se lo ve particularmente contento a Franco con esos colores, ¿no?”, bromearon.

Con el enfoque puesto en el fin de semana, la actividad de la Fórmula 1 en Interlagos empieza el viernes 6 de noviembre con dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado se disputará la tercera práctica y, posteriormente, la clasificación que va a definir el orden de largada para la carrera principal del domingo.

El fin de semana de Colapinto (todos los horarios corresponden a Argentina)

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: de 12.30 a 13.30

Práctica libre 2: de 16 a 17

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: de 11.30 a 12.30

Clasificación: de 15 a 16

Domingo 8 de noviembre

Carrera: desde las 14

El Gran Premio podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante Disney+ Premium, dentro de la programación de ESPN.