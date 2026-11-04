Franco Colapinto, con menos costos que Pierre Gasly: la diferencia millonaria entre los pilotos de Alpine

El argentino acumula u$s1.122.000 en reparaciones y ocupa el décimo puesto de la clasificación de costos por accidentes y daños en la Fórmula 1. Su compañero Pierre Gasly registra u$s919.000 más y se ubica segundo. Alpine, en tanto, suma más de u$s3,1 millones en gastos durante la temporada 2026.

Franco Colapinto le resulta menos costoso a Alpine que Pierre Gasly. En el ránking de destructores de la Fórmula 1 el argenitno está en la mitad, mientras que su compañero de equipo se ubica segundo.

Los costos derivados de accidentes y daños en los monoplazas representan uno de los aspectos económicos más relevantes de la Fórmula 1. Tras la disputa del Gran Premio de México, se actualizaron los registros de una clasificación elaborada por plataformas especializadas, como F1 Dashboard, que estima el dinero destinado por las escuderías a la reparación y reposición de componentes durante la temporada 2026.

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Entre los datos más destacados aparece la situación de Franco Colapinto. El piloto argentino acumula u$s1.122.000 en costos estimados de reparaciones , una cifra que lo ubica en el décimo puesto de la clasificación general.

El registro adquiere especial relevancia al compararlo con el de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. El francés suma u$s2.041.000 y ocupa la segunda posición, detrás del británico Oliver Bearman, quien encabeza la nómina con u$s2.243.000.

De esta manera, existe una diferencia de u$s919.000 entre los costos atribuidos a ambos pilotos de Alpine , favorable al argentino en términos de gastos por daños en pista.

El relevamiento contempla valores estimados de reposición de distintos componentes de los monoplazas, entre ellos alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis.

En ese contexto, Colapinto se encuentra por debajo de varios de los principales protagonistas de la categoría. Después de Bearman y Gasly, el tercer lugar corresponde a Charles Leclerc, con u$s2.38.000 mientras que Alex Albon ocupa la cuarta posición con u$s1.956.000.

El argentino, con u$s1.122.000, registra prácticamente la mitad del costo acumulado por el líder de la clasificación y mantiene una diferencia significativa respecto de Gasly, su compañero en la estructura francesa.

La situación económica de Alpine también queda reflejada en los números generales. Al sumar los registros de Colapinto y Gasly, la escudería alcanza un total estimado de u$s3.163.000 en reparaciones durante la temporada 2026.

Este monto ubica al equipo francés entre las estructuras con mayores costos por daños en sus monoplazas. Solamente Red Bull presenta una cifra superior, con u$s3.450.000.

Alpine estáentre las estructuras con mayores costos por daños en sus monoplazas con u$s3.163.000. Solamente Red Bull presenta una cifra superior, con u$s3.450.000. F1

La diferencia entre los registros individuales de los pilotos de Alpine constituye uno de los aspectos centrales del relevamiento, ya que evidencia distintos niveles de costos asociados a incidentes y daños durante la competencia.

La clasificación completa de costos por daños en la temporada 2026

Tras el Gran Premio de México, el listado individual quedó conformado de la siguiente manera: