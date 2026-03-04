Franco Colapinto hará su estreno en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia: conocé su cronograma + Seguir en









El piloto argentino tendrá su debut como piloto titular de Alpine en el Gran Premio de Australia, que comenzará este jueves por la noche con las primeras prácticas libres.

Franco Colapinto hará su estreno en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia: conocé su cronograma

Franco Colapinto iniciará este jueves oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1, su primera como piloto titular en la "Máxima".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A bordo de su Alpine A526, el oriundo de Pilar se embarcará en un nuevo desafío en Australia tras una exitosa pretemporada: Colapinto completó más de 350 vueltas y 2500 kilómetros de práctica con su nuevo monoplaza para llegar en las mejores condiciones al debut oficial.

De hecho, en los ensayos realizados en Barcelona y Bahrein supo lograr mejores tiempos que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

En diálogo con el sitio oficial, el piloto argentino destacó el trabajo de su escudería y hasta lo comparó con 2025: "Esto me ha ayudado personalmente a comprender estos nuevos coches, ya que nuestro objetivo es tener una temporada competitiva. En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone, con algunos días muy intensos en el simulador".

Además, sobre su debut en Australia dijo: "Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año".

colapinto barcelona Por último, se enfocó en el primer fin de semana de carreras en la temporada. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por forzar el coche y ver dónde estamos. Va a ser una nueva forma de competir para todos nosotros y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, cerró. Tras un 2025 complicado, Alpine buscará recuperar protagonismo y sumar puntos de manera regular. Para Colapinto, que reemplazó a Logan Sargeant en Williams a mitad de 2024 y tomó el lugar de Jack Doohan en Alpine en 2025, iniciará su primera temporada completa como piloto titular en la categoría. Por último, analizó cómo puede ser la temporada de Alpine: "Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí". El Gran Premio de Australia se desarrollará en el Circuito Albert Park, un trazado que forma parte del calendario desde 1996. Este circuito urbano es conocido por su alta velocidad y por sus secciones técnicas que suelen provocar incidentes. La competencia se llevará a cabo en Melbourne, con el actual campeón, Lando Norris, de McLaren, defendiendo su título. Este campeonato marcará el comienzo de una nueva era reglamentaria en la categoría. Cronograma del GP de Australia (horarios de Argentina) Jueves 5 de marzo Prácticas libres 1: 22:30 hs. Viernes 6 de marzo Prácticas libres 2: 02:00 hs

Prácticas libres 3: 22:30 hs. Sábado 7 de marzo Clasificación: 02:00 hs. Domingo 8 de marzo Carrera: 01:00 hs.