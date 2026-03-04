Boca tiene una riesgosa visita ante Lanús esta noche: horario, TV y formaciones + Seguir en









Boca tendrá una peligrosa visita ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura que había sido pospuesto y que podría ser clave para la continuidad o no del director técnico “Xeneize”, Claudio Úbeda.

Boca llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que el “Xeneize” acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En su última presentación, el “Xeneize” igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron La Bombonera entre los chiflidos de sus hinchas.

Un resultado adverso en La Fortaleza podría ser la estocada para Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los hinchas de Boca.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura, donde marchan décimos con nueve puntos, pero deben dos partidos que en caso de ganarlos les permitiría afianzarse en las primera posiciones.

A qué hora juegan Lanús vs Boca Hora: 21. Por dónde ver Lanús vs Boca TV: ESPN Premium Formaciones Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izqwuierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino. Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez Árbitro: Darío Herrera VAR: Lucas Novelli