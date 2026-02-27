Franco Colapinto protagoniza un tenso momento en la nueva temporada de "Formula 1: Drive to Survive" en Netflix + Seguir en









El piloto argentino, que integró BWT Alpine F1 Team durante la última temporada, será parte de la nueva entrega de la serie.

El cruce entre Briatore y Colapinto revela los momentos de tensión que vivió Alpine en la última temporada.

Franco Colapinto es uno de los protagonistas de Formula 1: Drive to Survive: Temporada 8, la serie documental de Netflix que sigue el detrás de escena del Campeonato Mundial de Fórmula 1 ya está disponible.

El piloto argentino, que integró BWT Alpine F1 Team durante la última temporada, es parte de la nueva entrega de la serie, que incluirá un episodio en el que se muestra su llegada a Alpine como piloto del equipo en reemplazo de Jack Doohan.

"Me importa una mierda. Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar", exclama el empresario italiano ante una sugerencia del argentino.

Con un nivel de acceso sin precedentes, esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025.

La serie ofrecerá imágenes nunca antes vistas mientras seguimos las nuevas alineaciones de los equipos, salidas de directivos, amistades intensas y rivalidades amargas en otra temporada cargada de adrenalina en el circuito de la Fórmula 1.

Formula 1: Drive to Survive cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona) para Box to Box Films. Formula 1: Drive to Survive ya está disponible en Netflix.