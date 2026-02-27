Franco Colapinto protagoniza un tenso momento en la nueva temporada de "Formula 1: Drive to Survive" en Netflix

Franco Colapinto es uno de los protagonistas de Formula 1: Drive to Survive: Temporada 8, la serie documental de Netflix que sigue el detrás de escena del Campeonato Mundial de Fórmula 1 ya está disponible.
El piloto argentino, que integró BWT Alpine F1 Team durante la última temporada, será parte de la nueva entrega de la serie.
El piloto argentino, que integró BWT Alpine F1 Team durante la última temporada, es parte de la nueva entrega de la serie, que incluirá un episodio en el que se muestra su llegada a Alpine como piloto del equipo en reemplazo de Jack Doohan.
El cruce entre Franco Colapinto y Flavio Briatore
Dentro de los momentos que protagoniza el piloto argentino hay uno que muestra la tensión en el equipo Alpine durante la temporada pasa. El fragmento muestra una conversación entre Franco, su compañero de equipo Pierre Gasly y Briatore. "Me importa una mierda. Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”, exclama el empresario italiano ante una sugerencia del argentino.
Cómo es la nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive
Con un nivel de acceso sin precedentes, esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025.
La serie ofrecerá imágenes nunca antes vistas mientras seguimos las nuevas alineaciones de los equipos, salidas de directivos, amistades intensas y rivalidades amargas en otra temporada cargada de adrenalina en el circuito de la Fórmula 1.
Formula 1: Drive to Survive cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona) para Box to Box Films.
Formula 1: Drive to Survive ya está disponible en Netflix.
