Cuándo comienza la acción oficial para Franco Colapinto en la nueva temporada de la Fórmula 1: horarios, días y TV









El piloto argentino concluyó su pretemporada con más de dos mil kilómetros recorridos y ahora afrontará el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en Australia. ¿Cuándo corre?

El calendario oficial de la Fórmula 1 2026 se pondrá en marcha con un clásico: el domingo 8 de marzo, la cita principal será en Melbourne con el Gran Premio de Australia.

Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de actividades se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina (22:30) con la práctica libre 1 y continuará durante la madrugada del viernes 6 (2:00) con el segundo entrenamiento. La tercera y última será a las 22:30.

Luego, comenzará la esperada clasificación para el primer Gran Premio del año, a las 2 de la mañana del sábado 7 de marzo. La carrera principal, pautada con 58 vueltas, se iniciará a la 1 de la mañana del domingo 8.

Con los 352 giros en Bahréin, Franco Colapinto arribará a esta primera fecha con una experiencia de 2452 kilómetros al mando del flamante A526, su nuevo monoplaza en Alpine para esta temporada. El director del equipo francés avisó que esperan la mejor versión del argentino este año.

De hecho, en la última sesión en el país del Medio Oriente superó en tiempos a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Cabe destacar que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) revolucionan la Fórmula 1 con un reglamento que introduce autos más ligeros, potencia híbrida equilibrada y elimina el DRS. Todos estos cambios fueron mal recibidos por los pilotos, en especial por Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo aseguró que no se siente arriba de un Fórmula 1, sino de "un Fórmula E con esteroides".