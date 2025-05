Franco Colapinto repudió el acoso a Jack Doohan y pidió respeto: "Bajen un cambio"

En particular, apuntó contra usuarios que difundieron contenido falso atribuido a su padre, Mick Doohan , sugiriendo burlas hacia Colapinto por su accidente en clasificación. Aunque luego el australiano se retractó y aclaró que la fuente de la publicación no era argentina, el daño ya estaba hecho: la tensión creció y Alpine se vio obligado a emitir un comunicado oficial.

En dicho mensaje, la escudería remarcó que "detrás del visor de estos atletas sobrehumanos, hay una persona, un individuo con sentimientos, familia y seres queridos", y condenó cualquier tipo de abuso en redes.

Colapinto no sólo respaldó esa postura, sino que reposteó el comunicado en sus redes personales, dejando en claro que la toxicidad no tiene lugar en el deporte. Su llamado al respeto fue claro: "Los fanáticos argentinos son muy pasionales, muy eufóricos. Me han apoyado siempre, pero hay que mantener el respeto por todos los pilotos. Eso es lo más importante y algo que debemos mejorar".

El caso recuerda inevitablemente a lo sucedido en 2024 con Agustín Canapino en la IndyCar, cuando su accidente con Théo Pourchaire desató una ola de insultos hacia el francés.

Aquella situación terminó costándole al argentino el respaldo de McLaren y provocó consecuencias directas en su carrera. Es por eso que desde el entorno de Colapinto ya miran con atención el impacto de estas actitudes, y el propio piloto decidió dar un paso adelante, dejando un mensaje que trasciende la pista: competir con pasión no puede nunca justificar el odio.