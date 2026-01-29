Lo que tenés que saber sobre la obtención de la Visa estadounidense para el Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá están listos para recibir el Mundial 2026, que será la edición más ambiciosa de la historia de la competencia. Un total de 48 selecciones buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol a nivel selecciones, que se definirá el 19 de julio en el MetLife Stadium.
Con todo listo por parte de los organizadores, ahora resta saber quiénes serán los hinchas que estarán presentes durante los partidos. Pero hay que tener en cuenta que, para ingresar a Norteamérica, hará falta realizar un importante trámite que tendrá algunas facilidades poco habituales.
FIFA PASS: de qué trata
El FIFA PASS es un sistema de programación de citas prioritarias para visas creado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en coordinación con la FIFA. Está destinado exclusivamente a personas que hayan comprado entradas oficiales para partidos del Mundial 2026 que se disputen en territorio estadounidense.
El objetivo del programa es facilitar el acceso a entrevistas consulares antes del inicio del torneo, en un contexto de alta demanda. El sistema no modifica los requisitos habituales de la visa de visitante ni acelera el proceso de evaluación, sino que permite acceder a turnos con prioridad temporal.
Para utilizar FIFA PASS, el solicitante debe contar con una cuenta en FIFA.com, registrarse en el sistema cuando esté habilitado para su país y completar el formulario de visa DS-160. Luego deberá pagar el arancel correspondiente y gestionar la cita consular bajo esta modalidad especial.
Tener entradas no te asegura el visado
Poseer un ticket para el Mundial 2026 no garantiza la aprobación de la visa estadounidense. Las autoridades migratorias aclararon que el trámite de visado es independiente de la compra de entradas y que cada solicitud se evalúa según los criterios habituales.
Incluso quienes accedan a una cita prioritaria a través del FIFA PASS pueden recibir una negativa si no cumplen con los requisitos exigidos, como demostrar solvencia económica, vínculos con su país de origen y un motivo de viaje consistente.
Además, la FIFA dejó en claro que no habrá compensaciones en caso de que una persona no obtenga la visa o sea rechazada al ingresar al país. Por eso, se recomienda iniciar el trámite con la mayor anticipación posible, más allá de la fecha de compra de las entradas.
