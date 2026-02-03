Lollapalooza Argentina: el sideshow de DJO cambia de fecha, sede y pone nuevas entradas a la venta + Seguir en









Una fecha única para ver al artista que forma parte del lineup del Lolla en un espacio distinto al del festival.

El show de DJO cambia de fecha y sede.

La cuenta regresiva para Lollapalooza 2026 ya comenzó, y luego de la excelente repercusión del lineup de onceava edición en Argentina, crecían las expectativas por los esperados sideshows, una de las tradiciones más celebradas del festival.

Dentro de las propuestas de este año se encuentra la de DJO, el proyecto musical del actor de Stranger Things Joe Keery. Inicialmente anunciado para el miércoles 11 en el Teatro Vorterix, el show cambia de fecha y sede ante la demanda del público.

La nueva fecha de DJO será el 12 de marzo en el C Art Media. Al tratarse de un lugar más grande, saldrán nuevos tickets a la venta. Las entradas para el show de DJO se podrán conseguir mañana miércoles 4/2 a las 10 horas a través de All Access.

LOLLA SS_DJO_VENTA_FEED NUEVA FECHA El éxito de DJO y "End of Beginning" Desde que la canción "End of Beginning" se viralizó y explotó en plataformas, el proyecto musical DJO viene sumando una ola de nuevos oyentes.

En escena, Keery apuesta por un sonido que mezcla synth-pop, guitarras limpias y estética setentera, acompañado de visuales psicodélicos que ya han marcado su presencia en festivales de Estados Unidos. Es un planteamiento distante al personaje que lo hizo famoso, algo que los fans valoran como prueba de su identidad musical fuera de la ficción.

Keery inició su carrera musical como parte de la banda Post Animal, pero fue con DJO y con videos que se viralizaron en internet que terminó construyendo una comunidad propia de oyentes. DJO se estára presentando como parte de los sideshows del Lollapalooza el 12 de marzo en el C Art Media y el viernes 13 como parte del festival en el Hipodromo de San Isidro.

