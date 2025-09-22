Gallardo dijo cuales son las claves para que River le gane al Palmeiras







Tras la derrota contra Atlético Tucumán, el entrenador de River brindó los detalles claves que tendrá que tener su equipo para superar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La conferencia de Marcelo Gallardo tras la derrota ante Atlético Tucumán dejó "pocas conclusiones positivas" y a los suplentes en el debe. Luego, se puso el chip de Palmeiras y respondió con la mente en el partido ante los brasileños.

Tras afirmar que "estamos vivos" luego del 1-2 de la ida, el DT se sinceró y fiel a su estilo, sentó las bases de la ilusión con frases alentadoras y las claves que necesita River para revertir la serie.

"El mensaje es tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra y hay que prepararse para eso", afirmó Gallardo.

"Imagino un partido que tenemos que estar frescos, bien recuperados, no solo desde lo físico sino también desde las ideas. Vamos a jugarlo de una manera determinante, porque no tenemos otra forma que hacerlo así", comentó.

A pesar de ser consciente de las complejidades que reviste y del "desafío" que tendrá por delante River, de todas formas Gallardo le bajó el grado de "épica" y dio un mensaje esperanzador al afirmar que "no sé si tenemos que hacer un juego perfecto, hay un gol de diferencia... un buen partido ya nos dará posibilidades".

Para cerrar, consciente del mal nivel general de su equipo, Gallardo simplificó la situación que afrontarán. "Un buen partido con buenas resoluciones colectivas nos pone ahí. Tenemos que pensar en eso, que es posible, que la diferencia es de un solo gol", concluyó, para alimentar la ilusión en vísperas de la revancha.