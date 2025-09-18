Gallardo, entre el optimismo y la poca autocrítica tras la derrota con Palmeiras: "Estamos vivos"







El entrenador de River habló en conferencia de prensa tras perder como local en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pese a que su equipo pudo ser goleado en el primer tiempo, advirtió que "casi lo empatamos en el final". Y dejó un mensaje para la vuelta.

Marcelo Gallardo dejo un mensaje tras la derrota ante Palmeiras.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló en conferencia luego de perder el partido de ida ante Palmeiras por 2-1. Dijo que le molestó arrancar perdiendo tan temprano por un error en la pelota parada y afirmó que a su equipo “le costó hacer pie”, aunque aseguró que están “vivos” de cara a la revancha.

El DT de 49 años fraccionó el partido en dos mitades muy distintas, asumiendo que en la primera fueron “superados” por el equipo del entrenador Abel Ferreira, aunque en el segundo tiempo mostraron “rebeldía” y empuje, para descontar.

Con la derrota, River cayó por una diferencia mínima y deberá definir la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 como visitante.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el estadio Allianz Parque, en Brasil.

Admitiendo los errores, pero mostrando confianza de cara al partido de vuelta, Gallardo comentó que tenían “una clara idea de cómo jugar el partido”, aunque perdieron el control luego del gol tempranero, el cual lo deja “molesto” por tratarse de una desatención en la pelota parada a los cinco minutos de juego.

De todas formas, el “Muñeco” se quedó con la cara que dio su equipo en el segundo tiempo, con “cierta rebeldía” que le dejó la sensación de que el empate era una posibilidad concreta sobre el final del partido, dejando en claro que Palmeiras los “respetó” en la segunda parte, y que quedaron vivos para “dar vuelta la serie en Brasil”. "Tenemos que agarrarnos de las cosas buenas que sucedieron en esa segunda mitad, corregir las malas que te ponen en una situación límite e ir con esperanzas a la revancha, mejorando claramente, y con una versión más agresiva desde el juego, no desde la actitud, para poder dar vuelta la serie”, completó Gallardo.