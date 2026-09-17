Beckham calienta la carrera por el Balón de Oro y pide el noveno para Messi: "Debería ganarlo"

El copropietario de Inter Miami salió públicamente a respaldar al rosarino después de la conquista de la Campeones Cup. El inglés destacó el rendimiento del argentino a los 39 años, su actuación en el Mundial 2026 y su capacidad para seguir siendo decisivo. Kily González se sumó al pedido.

El inglés David Beckham, copropietario de Inter Miami, fue contundente al dar su veredicto sobre quien tiene que ganar el Balón de Oro: Lionel Messi.

La carrera por el Balón de Oro 2026 entró en su etapa decisiva y Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue el propio argentino quien habló de sus posibilidades, sino dos de las figuras más importantes de su actual proyecto en Estados Unidos: David Beckham, propietario de Inter Miami, y Cristian “Kily” González, entrenador del equipo .

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Después de la conquista de la Campeones Cup frente a Cruz Azul, Beckham fue contundente al referirse a la candidatura del capitán de Inter Miami. Para el exfutbolista inglés, el rendimiento de Messi a los 39 años justifica que vuelva a competir por el máximo premio individual del fútbol.

“ No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso y haciéndolo a ese nivel. Así que merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo ”, afirmó Beckham después de la final.

El respaldo llega en un momento particularmente sensible de la carrera por el premio. Messi integra oficialmente la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 , publicada por France Football, junto con nombres como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Rodri, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

La ceremonia se realizará el 26 de octubre en Londres , en una edición especial por el 70° aniversario del premio.

Beckham habla sobre lo que supone Messi y opina sobre el balón de oro.



“Debería ganarlo”



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El argumento de Beckham: Messi contra el paso del tiempo

Beckham puso el foco en una cuestión que atraviesa toda la candidatura de Messi: su capacidad para mantenerse determinante a una edad en la que la mayoría de los futbolistas de elite ya se encuentran retirados o fuera de la competencia por los grandes premios individuales.

“Todavía no puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando para nuestro equipo”, señaló Beckham, al referirse al cabezazo de Messi durante el partido ante Cruz Azul.

El inglés también destacó la actuación del argentino durante el Mundial 2026, donde Argentina llegó hasta la final y terminó como subcampeona frente a España.

“Tuvo un año increíble. Llegó a ese torneo de la Copa del Mundo y a los 39 años impactó en cada partido de la manera en que lo hizo”, sostuvo Beckham.

Ese argumento tiene peso dentro de una temporada atravesada por el Mundial, aunque no determina por sí solo el resultado. France Football establece criterios que contemplan el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta del futbolista, mientras que el premio se decide mediante el voto de periodistas especializados.

Kily González también pidió el premio

El nuevo entrenador de Inter Miami no se quedó atrás. Después de comenzar su ciclo con un título, Kily González también respaldó públicamente a su capitán.

“No hay otro como él; no tengo ninguna duda de que el Balón de Oro le tiene que tocar a él”, expresó el técnico.

Y agregó: “Con la edad que tiene, el Mundial que hizo, lo que representa para todos, no solo en lo futbolístico sino también en los valores de vida, debería ser justo que se lo lleve él”.

De esta manera, el pedido por el noveno Balón de Oro de Messi llega desde las dos figuras que representan el proyecto de Inter Miami: el codueño de la franquicia y su nuevo entrenador.

Messi, frente a una competencia de primer nivel

La candidatura del argentino, sin embargo, se desarrolla en un escenario particularmente competitivo.

Entre los 30 nominados aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Vitinha y otros futbolistas que tuvieron una temporada destacada.

Kane llega después de una temporada de enorme producción goleadora con Bayern Munich. Según los datos difundidos por medios que analizaron la lista, convirtió 61 goles en 51 partidos y fue uno de los nombres que rápidamente apareció entre los principales candidatos.

Lamine Yamal, por su parte, aparece nuevamente entre los protagonistas después de una temporada en la que consolidó su lugar entre las grandes figuras del fútbol mundial. Mbappé también forma parte de la lista y llega con registros individuales de enorme peso.

Además, España colocó a varios jugadores entre los nominados después de conquistar el Mundial 2026 ante Argentina. Rodri, Lamine Yamal y Fabián Ruiz aparecen entre los nombres españoles que concentran buena parte de la atención.

Por eso, la carrera no está definida y el respaldo de Beckham representa una opinión de enorme peso simbólico dentro del universo Inter Miami, pero no modifica el mecanismo de elección del premio.

De ocho a nueve Balones de Oro

Messi ya es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho premios, y el último lo consiguió en 2023.

Ahora busca convertirse nuevamente en protagonista de una carrera que parecía difícil de imaginar después de su desembarco en la MLS.

Su candidatura combina varios elementos singulares: el Mundial disputado a los 39 años, su continuidad competitiva, sus números con Inter Miami y la posibilidad de seguir agregando títulos a su colección.

La conquista de la Campeones Cup frente a Cruz Azul, además, le permitió sumar otro trofeo a su carrera y alcanzar 49 títulos oficiales, según el recuento utilizado por distintos registros internacionales.

También llegó a los 100 goles con Inter Miami en 115 partidos, una marca que consiguió justamente en la final de la Campeones Cup.

Y el calendario todavía no terminó. Inter Miami continúa disputando la temporada de la MLS y Messi todavía tiene objetivos colectivos por delante. La posibilidad de cerrar el año con nuevos títulos agrega otro capítulo a una temporada en la que su candidatura al Balón de Oro quedó definitivamente instalada.

Londres será la última palabra

La discusión ya está instalada y las declaraciones de Beckham y Kily González le agregaron combustible.

A los 39 años, después de un Mundial en el que Argentina volvió a llegar a la final y mientras continúa compitiendo por títulos con Inter Miami, ahora aparece nuevamente entre los 30 nominados.

Del otro lado surgen las campañas públicas de otros candidatos y el peso de las temporadas de Kane, Mbappé, Yamal, Rodri, Dembélé y compañía.

La decisión, sin embargo, no estará en manos de Beckham, Kily González ni de los clubes. La votación determinará quién se queda con el trofeo el 26 de octubre en Londres.