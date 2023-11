Gallardo, rumbo a Arabia Saudita: "Me abre la cabeza ser parte de algo diferente"

El ex DT de River partió hacia Medio Oriente para asumir en el Al Ittihad, que jugará el Mundial de clubes. "Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo", aseveró.

"Es una decision que tomé en base a lo personal. Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que tiene cierta virginidad en ese aspecto", argumentó Gallardo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1725927286531060191&partner=&hide_thread=false ¡MARCELO GALLARDO YA ESTÁ VOLANDO RUMBIO A ARABIA SAUDITA PARA SU NUEVA ETAPA COMO ENTRENADOR DEL AL-ITTIHAD! pic.twitter.com/l5BzPvhu7a — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2023

"Me abre la cabeza ser parte de algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo en el que tengo ganas de trabajar", detalló el ex entrenador sobre los motivos que lo llevan a volver al ruedo tras un año de inactividad.

Además, el oriundo de Merlo se mostró conforme de poder contar con un plantel plagado de estrellas: "Me embarqué en este proyecto lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo", destacó el "Muñeco".

Y agregó: "Es algo muy importante poder estar con mi equipo de trabajo y poder llevarlos allá. Estamos muy entusiasmados con el desafío hermoso que será estar en el Mundial de Clubes. Es algo que nos pone a prueba muy rápidamente".