Gallardo habló por primera vez sobre Maradona: "Ese hombre llenó de sueños mi almohada"

Embed

"Lo voy a recordar como lo que fue, una persona que me dio ganas de amar el fútbol, que llenó de sueños mi almohada. Traté de estar cerca en su despedida que me resultó de mucha tristeza y acompañé a su familia. Fueron días tristes y lo seguirán siendo porque no es fácil asimilarlo", agregó.

Incluso el entrenador de River resaltó la manera en que el mundo del fútbol homenajeó al excapitán de la selección argentina, y apuntó que eso dejó en evidencia que Maradona "fue un ícono mundial".

"El extranjero, la persona que no es de nuestra tierra también le rindió un tributo enorme, sabe lo que ha significado. Diego fue un ícono mundial futbolísticamente por todo lo que ha despertado en este deporte", sentenció Gallardo.

El 'Muñeco' acudió el jueves pasado a darle el último adiós a Maradona en el velatorio que se realizó en la Casa Rosada y se estrechó en un fuerte abrazo con Claudia Villafañe, exesposa del 'Diez'.