Gareca habló de la crisis en Vélez: "Quiero quedarme a pelearla"

Ricardo Gareca , entrenador de Vélez Sarsfield , resaltó anoche que no pretende dejar su cargo en el club y quiere quedarse "a pelearla" , a pesar de la mala campaña que el equipo está desplegando en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

"Quiero quedarme a pelearla. No me pongo plazos" , expresó el DT bonaerense, de 65 años, luego del empate sin goles con Rosario Central , por la 16ta. Fecha, que exasperó a la parcialidad del 'Fortín' que arremetió contra los dirigentes por la incómoda situación del conjunto en la tabla de posiciones.

"Me gusta estar en estos momentos. Y acompañar a los muchachos, al presidente (Sergio Rapisarda) y a (Christian) Bassedas" , dijo el ídolo velezano, en su segundo ciclo como entrenador al frente de la entidad.

Gareca , quien asumió la conducción en un partido con Platense (1-1) en marzo pasado, hizo autocrítica y adujo "no estar al margen de todo esto".

"Nos trajeron para dar soluciones y no las estamos dando", apuntó el exDT del seleccionado de Perú, en la conferencia de prensa brindada en el estadio José Amalfitani.

A la hora de describir el rendimiento de su equipo, el entrenador resaltó: "No me gustó el primer tiempo, no hubo pausa y jugamos al ritmo de lo que requiere la gente".

"En el segundo (tiempo) cambiamos, pero nos faltó concretar y estar más eficaces. Necesitamos tranquilidad, a veces, para resolver", dijo Gareca, quien desde que está al frente del cargo sumó un triunfo (4-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero), seis empates y tres derrotas.

Vélez, con 17 puntos en la tabla de posiciones, visitará este viernes a Racing (18), en Avellaneda y desde las 21.30, en uno de los adelantos de la 17ma. Jornada.