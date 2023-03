Gerardo Martino dirigirá a Boca ¿cuál será su primer partido?

En principio Martino debe solucionar algunos leves problemas oculares que lo complicaron para realizar viajes en avión en los últimos tiempos, aunque esto no impediría que se hiciera cargo de Boca en este momento, luego de que le hubieran ofrecido ya dos veces ese cargo otras dirigencias del club de la Ribera.

Pero por lo pronto este miércoles, cuando desde las 16.30 vuelva a entrenarse el plantel boquense, el primero de la era post Ibarra, el que estará al frente será Herrón, una especie de "comodín" de este Consejo de Fútbol, que fue mutando de ayudante de campo en los ciclos previos a Ibarra, a actualmente entrenador de la reserva.

Martino, un director técnico de prosapia internacional, ex Barcelona, de España, nada menos, además de "su" Newell's Old Boys, y los seleccionados de Argentina, Paraguay y México, estaría cerrando el círculo de una carrera brillante como entrenador. Y a sus méritos profesionales se le suma otro no menos importante: es reconocido en todo el ambiente como "una buena persona". Después está el semánticamente mítico "mundo Boca".