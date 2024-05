Gerardo Martino se refirió a la ausencia de Lionel Messi: "Tenemos que ver por la salud del equipo"

"La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Leo ha revolucionado la liga, pero nosotros tenemos que ver por la salud del equipo ", aseguró.

"No es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su negocio no se vea afectado por quién asiste al juego", argumentó el Tata cuando le preguntaron si el equipo debía tener un plan B para cuando falten sus estrellas. "La emoción de ver a Messi siempre ha sido así desde sus tiempos en el Barcelona. Aquí, en la MLS, esto se ha vuelto aún mayor. ¿En qué otro lugar del mundo los aficionados rivales exigen que el equipo anuncie la presencia o ausencia de un jugador en particular antes de los partidos?", cerró.

Además, el equipo canadiense se encargó de avisar en su sitio web que Messi no formaría parte de la delegación del Inter Miami: "Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible".

Inter Miami busca seguir siendo líder de la MLS en su visita a Vancouver

Inter Miami, líder de la Zona A, visitará al Vancouver Whitecaps, séptimo en la Zona B, en el marco de la decimoquinta fecha de la Major League Soccer y sin la presencia del astro argentino, Lionel Messi.

El encuentro se disputará en el estadio BC Place, desde las 23:30 de la Argentina, contará con el arbitraje de Joseph Dickerson y será transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

Inter Miami viene de ganarle por 1 a 0 al DC United, en condición de local, con la presencia de Messi, pero el técnico Gerardo Martino le dará descanso al igual que al español Sergio Busquets y al uruguayo Luis Suárez, quienes fueron citados.

Justamente, los tres cambios que hará Martino para este encuentro ante el equipo canadiense serán el brasileño Leo Afonso por el delantero argentino, el ecuatoriano Leonardo Campana por el ex Nacional de Montevideo y David Ruiz por el mediocampista campeón del mundo con España.

Por su parte, el Vancouver Whitecaps del italiano Vanni Sartini viene de empatar 1 a 1 con el Seattle Sounders y se ubica en el séptimo lugar de la Zona B con 19 unidades, a nueve puntos del líder que es el Real Salt Lake.