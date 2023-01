Gareth Bale cambia de bando: jugará en febrero un torneo del PGA Tour de golf

Tras la eliminación del seleccionado de Gales en Qatar 2022 en la fase de grupos (con un empate y dos derrotas), Bale le puso punto final a su destacada carrera como futbolista, en la cual con el Real Madrid ganó cinco Champions League.

Bale, de 33 años, nunca ocultó que su verdadera pasión era el golf: en los tiempos en que el italiano Carlo Ancelotti y el francés Zinedine Zidane, ex entrenadores del equipo "merengue", lo dejaban afuera frecuentemente de las convocatorias, el ex volante zurdo se dedicaba a jugar en los fairways.

Ahora, alejado de la práctica del fútbol profesional, Bale volverá al golf, su gran pasión, para competir en el AT&T Pebble Beach Pro-Am entre el 2 y el 5 de febrero.

El comunicado de despedida

El jugador, que jugó hasta hace pocas semanas en su último club, Los Ángeles FC de la liga estadounidense de fútbol, había escrito un comunicado en sus redes sociales confirmando la noticia.

"Gracias a todos los clubes. Es momento de pasar a otra etapa de mi vida", inició.

Y siguió: "Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber cumplido mi sueño de jugar al deporte que amo y que me dio algunos de los mejores momentos de mi vida".

"Tengo un inmenso agradecimiento desde mi primer toque de pelota en Southampton hasta el último en Los Ángeles FC y en el medio en cada uno de los clubes en los que estuve. Jugar y representar a mi país 111 veces fue un sueño hecho realidad", remarcó.

Y continuó: "A mis clubes previos, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. A todos los entrenadores, staff técnicos, compañeros, a los fanáticos que me acompañaron, a mis agentes, mis grandes amigos y mi familia. Todos ellos tuvieron un impacto inconmensurable. Mis padres y mi hermana, sin su dedicación en los primeros años, sin su fuerte fundación, fueron fundamental porque sin ellos no hubiese podido estar escribiendo este comunicado ahora mismo. Así que gracias por haber puesto su parte y por su inquebrantable apoyo".

"Mi mujer y mi hijo, su amor y su apoyo me permitieron seguir adelante en mi camino durante todos mis altibajos. Ustedes me inspiraron a ser mejores y me siento orgullosos de ustedes. Así, entraré en la próxima etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y de transición. Una oportunidad de entrar en una nueva aventura", completó.