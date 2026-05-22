Elliot Anderson, del fallecimiento de su madre a su sorpresiva convocatoria por Inglaterra al Mundial 2026

Elliot Anderson pasó por todos los estados de ánimo en poco más de un mes . El 17 de abril de este año, subió una publicación a sus redes sociales muy emotiva despidiendo a su madre Helen que falleció por cáncer, en la que puso: " Diste tu mayor pelea con una fuerza increíble. Solo queríamos hacerte sentir orgullosa, mamá ". Y el fútbol terminó haciéndole justicia, porque hoy salió la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 , comandada por Thomas Tuchel , y su nombre estuvo en ella.

Anderson, nacido en 2002, surgió en las inferiores del Newcastle, en donde tenía un arraigo familiar muy grande debido a que su abuelo, Geoff Allen , fue extremo de Las Urracas durante la década de los 60. Debutó en 2021, a los 18 años, en un partido de FA Cup frente al Arsenal. Tras sumar pocos minutos en la temporada, en enero de 2022 decidieron mandarlo al Bristol Rovers de la cuarta división inglesa para que comience a ganar rodaje.

En el equipo del ascenso inglés es muy recordado por el ascenso épico conseguido en la última fecha: El Bristol necesitaba ganar por diferencia de 7 goles ante el Scunthorpe United, y así terminar primero en la tabla, superando al Northampton Town. Finalmente, el partido culminó 7 a 0 , con gol del mediocampista al minuto 85, provocando la invasión de todos los aficionados locales por la promoción a la tercera división .

Elliot y su apodo maradoniano

Durante su préstamo en el Bristol Rovers, su técnico Joey Barton decidió apodarlo “Geordie Maradona” –Geordie por cómo le dicen a los fanáticos del Newcastle–, por su forma de sacarse a los rivales de encima. Maravillado por lo que veían sus ojos, declaró: "Me recuerda a la forma en que Maradona solía driblear". Además, en Los Piratas consiguió anotar 7 goles y 6 asistencias en 21 partidos.

Al volver a Las Urracas, empezó a tener mayor protagonismo al ser tenido en cuenta por Eddie Howe. Entre 2022 y 2024 sumó 40 partidos, y hasta participó en la goleada por 4 a 1 ante el futuro campeón de la Champions League… el PSG. Pero todo no fue de color de rosas, porque en julio de 2024 se tuvo que ir del club de sus amores por problemas financieros, y para poder costearlos, lo vendieron por u$s 50 millones al Nottingham Forest, en dónde rápidamente se adaptó y esa temporada consiguieron la entrada a copas europeas después de 30 años.

En la 25/26, Anderson disputó 49 partidos, pasando por todas las zonas de la mitad de la cancha, siendo la de pivote su preferida. Sumó 4 goles y 5 asistencias, aunque demostró que es más que solo números y por eso está convocado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por otro lado, desde Inglaterra aseguran que el Manchester City está preparando una oferta de u$s 100 millones por él.

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Los rivales de Inglaterra en el Mundial 2026

Tras ganarle la pulseada a jugadores como Cole Palmer, Phil Foden o Adam Wharton, Elliot Anderson se prepara para disputar el Grupo L frente a Croacia, Ghana y Panamá.