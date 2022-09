Gonzalo Higuaín se expresó sobre el Bullying: "Ahora tengo tolerancia cero a la falta de respeto"

Tocando el tema con mucha seriedad, Higuaín mostró su lado más sensible y recordó esos tiempos donde era apuntado: “Te contesto con una pregunta. Como se naturalizó el meme, la cargada o la burla, la gente lo ve y lo consume, eso se instala, por ejemplo, en las casas y los padres y madres no son conscientes de que sus hijos pueden ser víctimas de ello... o causantes. A mí se me pedía un tiempo, que respire, pero, ¿por los goles errados o por todo lo que se produjo con lo otro?”.

Yo no estaba disfrutando por los goles errados, sino que no disfrutaba por toda la repercusión de lo que estamos hablando. El bullying, la crítica feroz, está a la orden del día y es normal, la sufren millones de personas que no lo comunican y se convierte en una carga que puede producir la muerte. La gente no toma conciencia de eso, el hecho de cargar en cualquier ámbito deportivo, en un supermercado, ustedes en la prensa, hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y toman una decisión drástica”, continuó.