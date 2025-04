GP de Miami de la Fórmula 1: qué es el Sprint y cuáles son los horarios en Argentina

La carrera de este fin de semana será en el circuito callejero alrededor del Hard Rock Stadium . El viernes se dará inicio a la actividad en Florida en donde los equipos tendrán sus prácticas libres. Los horarios para poder ver por televisión son todos desde el mediodía en adelante para Argentina por lo que se podrá disfrutar de todo el fin de semana completo sin madrugar. Esta carrera podría ser la última sin Franco Colapinto , quien no estará en el paddock sino en Enstone con el simulador. Aunque hay pocas certezas se podría verlo en acción durante la próxima fecha , el 18 de mayo en el circuito de Imola, Italia.

A diferencia de un Gran Premio, no se requieren paradas obligatorias en boxes. Aunque las paradas en boxes no están prohibidas, la brevedad de la carrera hace que los cambios de neumáticos no sean prácticos ni efectivos.