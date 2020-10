De mal en peor: el equipo de Guillermo Barros Schelotto perdió el clásico, va último y podrían echarlo

Embed

A los 12 minutos del segundo tiempo, de una maniobra que pudo haber sido tiro de esquina para Los Angeles Galaxy (se observó cómo la pelota salió en su totalidad y el VAR no lo convalidó), una veloz contra de LAFC terminó con una soberbia definición de Daniel Musovski (ST. 13m.).

"El VAR cambió el resultado del partido. Era córner; el partido seguiría 0-0. El VAR está para hacer justicia y no la aplicó", se quejó el platense Barros Schelotto, de 47 años.

El entrenador también admitió ciertas falencias en su equipo, que lleva siete derrotas en los últimos ocho partidos y está en la última colocación de la tabla de la Conferencia Oeste del certamen, con 18 puntos en misma cantidad de encuentros.

Guillermo Barros Schelotto, acusó al #VAR de cambiar el rumbo del partido en la derrota ante #LAFC. #LAGalaxy #MLS

"No defendimos bien. Ellos no tuvieron opciones a través del juego. No nos podían entrar, aunque el resultado empezó a cambiar con el VAR que no ve la pelota que salió afuera", insistió el director técnico, en la rueda de prensa, tras el partido.

En LA Galaxy se desempeñaron Emiliano Insúa y Cristian Pavón (ambos, ex Boca), mientras que el defensor costarricense Giancarlo González vio la tarjeta roja, a los 25 minutos de la primera etapa.

El segundo tanto del conjunto ganador fue obra del delantero mexicano Carlos Vela, ya en tiempo de descuento (St. 53m.).