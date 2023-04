Henry defendió a Messi y repudió los silbidos de los hinchas del PSG: "Es vergonzoso"

El histórico ex delantero Thierry Henry defendió al astro argentino Lionel Messi tras los silbidos de los hinchas del Paris Saint Germain de Francia y aseguró que el rosarino debe regresar al Barcelona de España "por amor al fútbol".

"Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque (de los Príncipes) . No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias", sostuvo el galo después de la caída del conjunto parisino por 1 a 0 con el Lyon por la Ligue 1.

En esa línea, añadió: "No es información, es un deseo, pero Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran".