El insólito horario en el que jugarán River y Racing por la Copa Argentina

La organización del torneo dio a conocer a qué hora será el encuentro del jueves 2 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito.

La organización de la Copa Argentina definió que el partido entre River y Racing , correspondiente a los cuartos de final de la competición, se lleve a cabo el jueves 2 de octubre a las 18 horas (6PM). Un horario poco común para un clásico de esta relevacia, sumado a la instancia que jugarán.

Para este encuentro, que se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito , de la ciudad de Rosario, ya se conocía la sede y el día, por lo que solo restaba por confirmarse el horario.

River llega golpeado a este cruce, ya que viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores al caer ante Palmeiras de Brasil con un global de 5-2.

Además, en la última fecha del Torneo Clausura los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron 2-0 contra Atlético Tucumán , por lo que este fin de semana irán en busca de un triunfo ante Deportivo Riestra para ganar confianza antes del cruce con la “Academia”.

Racing , por su parte, pudo dejar atrás el desastroso arranque de semestre que había tenido y, luego de que su director técnico haya tomado decisiones fuertes como sacarle la titularidad al arquero y capitán Gabriel Arias , logró encadenar cuatro victorias consecutivas.

Dos de ellas fueron en el Torneo Clausura, 2-0 ante San Lorenzo y Huracán, mientras que en la Copa Libertadores venció 1-0 a Vélez tanto en la ida como en la vuelta para meterse entre los cuatro mejores de América por primera vez en 28 años.

Este será el segundo cruce entre River y Racing en la Copa Argentina. El único antecedente data de las semifinales de la edición 2012, en la que el equipo de Avellaneda se impuso en los penales tras igualar sin goles en los 90 minutos. Aquella fue la mejor participación de la “Academia” en la Copa Argentina, ya que luego solo pudo alcanzar las semifinales en el 2015 (perdió 1-0 con Rosario Central).

River, por su parte, va en busca de su cuarto título en la Copa Argentina, competición que ya ganó en el 2016, 2017 y 2019.

El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de eliminar a Tigre gracias al 3-1 obtenido en los cuartos de final.