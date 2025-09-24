River va por la remontada ante Palmeiras en Brasil esta noche: horario, TV y formaciones

River visitará este miércoles a Palmeiras de Brasil con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

River llega a este encuentro luego de la derrota por 2-1 en la ida , en un encuentro donde se vio muy superado al principio pero que con el pasar de los minutos pudo conseguir el descuento para seguir con vida en la serie.

El conjunto brasilero se había puesto en ventaja gracias a los tantos del paraguayo Gustavo Gómez y de Vitor Roque , mientras que Lucas Martínez Quarta fue el encargado de reducir la diferencia en el partido que se llevó a cabo en el estadio Monumental.

En lo que respecta al plano local, el “Millonario” cayó en su último partido ante Atlético Tucumán por 2-0, en un cruce donde jugó con mayoría de suplentes.

Esta derrota representó la primera para los dirigidos por Marcelo Gallardo en el Torneo Clausura , donde además perdieron el liderazgo de la Zona B ya que fueron superados por Deportivo Riestra .

De cara a este partido ante Palmeiras, Gallardo mantiene varias incógnitas en lo que respecta al 11 titular, ya que en la defensa lucha por una posición Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en el mediocampo se podría dar el ingreso de Juan Portillo en lugar de Enzo Pérez, mientras que en la delantera aún no se definió si Miguel Borja o Facundo Colidio reemplazará al desgarrado Sebastián Driussi.

Palmeiras, por su parte, quiere hacer valer ante su público el gran resultado que consiguió en la ida e instalarse más que nunca como el gran candidato a ganar esta Copa Libertadores.

Los dirigidos por Abel Ferreira no solo dan pelea en el plano internacional, ya que en el Brasileirao están a solo dos puntos del líder, que es el Flamengo, pero con un partido menos.

A qué hora juegan Palmeiras vs River

Horario: 21:30.

Por dónde ver Palmeiras vs River

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+

Formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreyra.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Allianz Parque

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra