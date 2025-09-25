Marcelo Gallardo disparó contra el árbitro tras la eliminación de River: "Fue tendencioso, condicionó el partido"

El entrenador de River se quedó muy molesto con el arbitraje del uruguayo Matonte en el partido ante Palmeiras y se descargó con él al término del partido y en conferencia de prensa.

River perdió con Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en cuartos de final. Si bien Gallardo reconoció que los errores propios lo liquidaron, no dejó pasar la oportunidad para criticar al árbitro del partido por su flojo desempeño y la falta inexistente que cobró en la previa del 2-1.

“Nos puede quedar la sensación de que fue un arbitraje tendencioso” , sentenció en conferencia de prensa Gallardo , quien apenas finalizó el encuentro fue a reclamarle.

El 'Muñeco' reconoció que a Matonte “se le fue de las manos y podría haberlo manejado mejor” . De hecho, el DT de River reveló algo que no se vio y pasó en el entretiempo.

“En el primer tiempo sintió la presión acá adentro y salió al segundo con algunas situaciones que cambiaron en ese concepto que llevaba bien el partido. Después cambió la cosa” , disparó. Según Gallardo, en el túnel camino a los vestuarios el referí uruguayo se quedó hablando con varios protagonistas del Palmeiras, al término del primer tiempo.

En otro final con escándalo, todo River fue a reclamarle a Matonte. El principal reclamo fue por la jugada que terminó sentenciando la serie: sobre el final del complemento, cobró, estando de espaldas a la jugada, una mano inexistente de Colidio. No conforme, dejó que se juegue sin dar la orden y de allí llegó el penal y expulsión de Acuña que López convirtió en el 2-1.

Al respecto, Gallardo comentó: "No supo manejar el partido el árbitro en ese momento. La verdad que no lo supo manejar porque primero cobra algo que no ve, porque él está de espaldas. Después hay un jugador de ellos tirado. Hay una mezcla de todo, de él que no supo llevarlo y de nosotros que le dimos una ventaja al rival".

Lo que se le viene a River tras la eliminación de la Libertadores

Por otro lado, Gallardo analizó el futuro cercano de sus dirigidos, quienes deberán recibir a Deportivo Riestra, el próximo domingo desde las 18:00, por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, y enfrentarán a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el jueves 2 de octubre.

“La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó.