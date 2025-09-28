Triple femicidio: el abogado de la familia de una de las víctimas afirmó que "seguro hay más involucrados"

Gonzalo Fuenzalida sostuvo que el ataque tiene características de un ajuste narco y criticó la actuación inicial de la Policía.

El abogado Gonzalo Fuenzalida , representante de la familia de Lara Gutiérrez , la joven de 15 años asesinada en el triple femicidio de Florencio Varela , afirmó que la brutalidad del ataque no coincide con los perfiles de los detenidos y aseguró que “seguro hay más involucrados”. Además, planteó que el caso tiene similitudes con los carteles de México y Colombia .

En declaraciones a TN, Fuenzalida rechazó categóricamente la hipótesis de que las adolescentes hayan actuado como “viudas negras” y remarcó que la metodología del crimen lleva la firma de un grupo narco .

“Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo ”, señaló, aunque los calificó de “inexpertos” por la falta de prolijidad en el hecho.

El abogado también recordó las falencias en la búsqueda inicial de las jóvenes. Según relató, el abuelo de una de las víctimas se presentó en la comisaría, pero los efectivos le indicaron que debía “volver en 48 horas porque por el momento no podían hacer nada”.

Finalmente, Fuenzalida se mostró conforme con el cambio de fiscal en la causa, que ahora quedó a cargo de Carlos Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. Para el letrado, esta decisión ya permitió avanzar con más detenciones y abre la posibilidad de esclarecer lo ocurrido.

Encontraron el último búnker del sospechoso "Pequeño J" en La Matanza

La Policía Bonaerense dio con el último escondite de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, principal sospechoso del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena. El operativo se realizó en Isidro Casanova, La Matanza, donde los efectivos incautaron documentación clave para la investigación y una pistola calibre 40 con todas sus municiones listas para usar.

El hallazgo se produjo en el marco de un expediente que lidera el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, junto con la fiscal Lorena Pecorelli. Según detallaron fuentes oficiales, el lugar allanado funcionaba como búnker del narcotraficante peruano de 20 años y estaba vinculado con transferencias de dinero y logística de drogas hacia Perú.