SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de septiembre 2025 - 12:38

Conmoción en Córdoba: un joven futbolista murió tras desplomarse en pleno partido

El trágico hecho ocurrió durante un encuentro entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte.

Dolor en Córdoba por la muerte de un joven en pleno partido de fútbol

Dolor en Córdoba por la muerte de un joven en pleno partido de fútbol

El trágico hecho ocurrió durante un encuentro entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte. El menor se descompensó de manera repentina y cayó al suelo. Inmediatamente, fue trasladado en ambulancia al hospital municipal. Su madre y una enfermera que lo acompañaron en el trayecto intentaron realizar maniobras de reanimación.

Informate más

Conmoción en Córdoba: un joven futbolista murió tras desplomarse en pleno partido

A pesar de los esfuerzos, al llegar al centro de salud, el profesional de guardia constató su fallecimiento, atribuido preliminarmente a un paro cardiorrespiratorio.

policia cordoba.jpg
Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

El adolescente era considerado una joven promesa del fútbol regional, y su repentina partida generó un profundo pesar en toda la zona.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias