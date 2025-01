Histórico: Madison Keys destronó a Aryna Sabalenka y es la nueva campeona del Australian Open

La final, celebrada en una Rod Laver Arena llena, arrancó con un silencio inicial a favor de Keys. El tenista de Illinois mostró un nivel excepcional desde el fondo de la cancha, lo que le permitió dominar el primer set con contundencia . Aunque Sabalenka logró emparejar el marcador en los primeros minutos, los errores no forzados terminaron favoreciendo a su oponente, quien

El set definitivo estuvo marcado por el altísimo nivel de ambas jugadoras , quienes defendieron sus turnos de saque con gran solvencia. No fue hasta el undécimo juego que Keys, con una combinación de precisión y determinación , consiguió una crucial quietud de servicio. Ese momento vendió su victoria en el partido más significativo de su carrera: 6-3, 2-6 y 7-5.

Madison Keys y Aryna Sabalenka.jpg Keys con el trofeo junto a la subcampeona Sabalenka. Excelsior

La carrera de Madison Keys

La estadounidense de 29 años, exnúmero siete del mundo en 2016 y ganadora de nueve títulos en el WTA Tour, llegó a su segunda final de Grand Slam tras un impresionante recorrido. En Melbourne, superó a Ann Li (6-4, 7-5), Elena-Gabriela Ruse (7-6(1), 2-6, 7-5), Danielle Collins (6-4, 6-4), Elena Rybakina (6-3, 1-6, 6-3), Elina Svitolina (3-6, 6-3, 6-4) e Iga Swiatek (5-7, 6-1, 7-6(8)). Esta racha impecable, que incluyó 11 victorias consecutivas, se inició con su triunfo en el WTA 500 de Adelaida y marcó el mejor comienzo de temporada de su carrera.

Con su victoria sobre Sabalenka, Keys alcanzó un hito histórico al convertirse en la tercera jugadora en la Era Abierta con más participaciones en cuadros principales (46) antes de ganar su primer Grand Slam. Solo Flavia Pennetta (49 apariciones, US Open 2015) y Marion Bartoli (47 apariciones, Wimbledon 2013) la superan en esta estadística.

La estadounidense también logró algo extraordinario como derrotar al número uno y al número dos del mundo en un mismo Grand Slam, algo que no se veía desde Svetlana Kuznetsova en Roland Garros 2009. En el Abierto de Australia, nadie lo había logrado desde Serena Williams en 2005.

Como si esto fuera poco, Keys se posicionó como la primera jugadora en vencer a cinco rivales del Top 10 en los inicios de una temporada desde que Serena Williams lo hizo en 2014, demostrando que este podría ser el mejor momento de su carrera.

Las duras críticas de Djokovic el Abierto de Australia

Luego de avanzar una vez más a los cuartos de final del Abierto de Australia, Novak Djokovic, una de las principales figuras del tenis mundial, anticipó que no dará entrevistas en este torneo y expresó su descontento con la emisora oficial. "Decidí no dar entrevistas. Si quieren multarme, no hay problema", lanzó el número 7 del mundo.

Djokovic explicó que decidió no hablar en rechazo al canal Channel Nine, poseedor de los derechos de transmisión del evento en Australia. Precisó que uno de los periodistas de la emisora hizo comentarios ofensivos en su contra y por eso no hablará más con ellos.

“Me gustaría aclarar la razón por la que no se realizó la nota en la cancha”, señaló el 24 veces campeón de Grand Slam. “Hace un par de días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial Nine aquí en Australia se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí, y desde entonces decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine”.