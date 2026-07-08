El secretario general de la ONU vaticina "consecuencias catastróficas" si sigue creciendo la tensión entre EEUU e Irán + Agregar ámbito en









António Guterres pidió retomar de inmediato el diálogo entre Washington y Teherán y advirtió que una nueva escalada militar pondría en riesgo la estabilidad internacional y la economía mundial.

El jefe de la ONU reclamó reactivar la vía diplomática tras el reciente intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. REUTERS

El Secretario General de la ONU, António Guterres, aseguró este miércoles que se avecinan “consecuencias catastróficas” para la paz mundial, si EEUU e Irán continúan incrementando sus tensiones. Las declaraciones de uno de los líderes globales se dieron luego de un intercambio de ataques entre ambos países y un corte en las charlas de paz.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es momento de “reanudar urgentemente las negociaciones”, señaló Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric. “El secretario general reitera que un retorno a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas, tanto para los pueblos de la región como para la paz y la seguridad internacionales, así como para la economía global”, explayó Dujarric en un comunicado.

El secretario general reitera que un retorno a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias catastróficas, tanto para los pueblos de la región como para la paz y la seguridad internacionales, así como para la economía global”, dijo Dujarric en un comunicado.

Guterres instó a ambas naciones a “reanudar las negociaciones y a abordar las cuestiones pendientes a través de la diplomacia”, se lee en el comunicado, según rescata CNN.

Trump pone paños fríos a un posible regreso a la guerra con Irán El presidente de EEUU, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa este miércoles luego de mantener un encuentro con los principales líderes de la OTAN en Ankara. Respecto al conflicto que lleva más de cuatro meses en Teherán, el republicano aseguró que no cree que "vaya a comenzar de nuevo", en medio de las dudas que todavía persisten sobre la solidez del alto el fuego.

“Creo que esto se va a terminar muy rápido. Ellos atacaron un par de barcos y nosotros respondimos con mucha más fuerza. Cuando ellos golpean, nosotros golpeamos diez veces más fuerte”, sostuvo, al referirse al intercambio de ataques registrado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El mandatario evitó confirmar si abandonó definitivamente la posibilidad de volver a atacar a Irán y remarcó que EEUU os "usa su mismo lenguaje" para responder. “No buscamos un conflicto a largo plazo. Creo que todo esto terminará muy rápido y hará que incluso el mercado del petróleo sea más seguro y estable”, afirmó, según reconstruyó CNN.

Temas ONU