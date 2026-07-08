Didier Deschamps le metió presión a Facundo Tello en la previa del Francia vs. Marruecos: "Espero que esté a la altura" + Agregar ámbito en









El seleccionador del combinado francés habló en conferencia de prensa en la previa del duelo por los cuartos de final y fue consultado por el árbitro argentino. El técnico campeón del mundo no se guardó nada y le agregó algo de tensión.

Didier Deschamps, el francés, y Facundo Tello, el argentino, en un duelo aparte en los cuartos de final del Mundial 2026.

Didier Deschamps fue consultado en conferencia de prensa por la decisión de la FIFA de designar a Facundo Tello para el partido de Francia contra Marruecos por los cuartos del Mundial 2026. En ese sentido, le metió presión al árbitro argentino y lo comparó con el francés, François Letexier, que dirigió a la Albiceleste: “Espero que el señor Tello y sus asistentes, que dirigirán mañana, estén al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo arbitral, que dirigieron otro partido”.

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El duelo ante los marroquíes por los cuartos de final se jugará este jueves a las 17 horas y Tello dirigirá su tercer partido en este certamen mundialista después de lo que fue su participación en el de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina y en el de Sudáfrica contra Corea del Sur, ambos por fase de grupos.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026 Deschamps no cerró su opinión sobre el argentino, sino que decidió ampliar un poco más: “Ustedes (los periodistas) pueden hacer las preguntas que quieran. Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros", sentenció.

Por último, respecto a si duda sobre su compromiso por ser del país que los venció en Qatar 2022, dijo: “Evidentemente, siempre hay decisiones que pueden dar lugar a debate. Todo depende del lado en el que uno esté. Pero yo considero que nuestro rival es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario; al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible”, concluyó.

Didier Deschamps, de Francia El recorrido de Francia y de Marruecos hasta los cuartos de final La Selección francesa está haciendo un certamen mundialista para el recuerdo, después de haber ganado todos su partidos y ser contundente en la mayoría de ellos, de la mano de Kylian Mbappé, el segundo máximo goleador del torneo con siete tantos, solo por detrás de Lionel Messi que lleva ocho.

En lo que va del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, sus resultados fueron: en fase de grupos le ganó 3 a 1 vs. Senegal, 3 a 0 vs. Irak y 4 a 1 vs. Noruega. En los dieciseisavos venció 3 a 0 a Suecia y en los octavos derrotó 1 a 0 a Paraguay, con gol de Mbappé de penal. El festejo entre Kylian Mbappé y Didier Deschamps por el triunfo de Francia ante Suecia por los 16avos de final. @equipedefrance Por otro lado, Marruecos ya dejó de ser una de las sorpresas gracias al Mundial de Qatar 2022 que hicieron, al quedar en el cuarto puesto, y se transformaron en una realidad. De la mano de Achraf Hakimi, Ismael Saibari y Brahim Díaz, ganaron todos los partidos del certamen menos contra Brasil y Países Bajos. En lo que va de la cita mundialista en Norteamérica, sus resultados fueron: en fase de grupos empató 1 a 1 ante Brasil, le ganó 1 a 0 a Escocia y venció 4 a 2 a Haití. Ya en dieciseisavos vencieron por penales a Países Bajos y le ganaron a Canadá por 3 a 0 en los octavos de final.