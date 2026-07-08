El gobierno bonaerense cerró la paritaria docente con una suba del 7%

SUTEBA avaló la oferta por amplia mayoría y la FEB lo hizo por un margen ajustado. El aumento se pagará en dos tramos y el acuerdo incluye medidas sobre licencias, titularizaciones, violencia laboral y régimen académico.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes que contempla una suba del 7% en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto , calculado sobre los salarios de junio.

La propuesta fue aceptada por la mayoría de las asociaciones gremiales. En el caso docente, SUTEBA la avaló por amplia mayoría, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) la aprobó por un margen ajustado y advirtió que persisten reclamos dentro del sector.

Desde el Ejecutivo bonaerense destacaron el cierre de la negociación paritaria. El ministro de Economía provincial, Pablo López , aseguró que el acuerdo representa un esfuerzo salarial de la gestión de Axel Kicillof para sostener los ingresos de los trabajadores del Estado.

“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial”, señaló el funcionario.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa , afirmó que el entendimiento tuvo “un fuerte valor político” porque no se limitó a la cuestión salarial, sino que también incorporó avances en derechos y condiciones laborales.

Cómo será el aumento para docentes y estatales

La propuesta contempla un incremento salarial del 7% escalonado para julio y agosto para los gremios docentes y de la ley 10430, El primer tramo será del 5% y se aplicará con los salarios de julio, mientras que el segundo será del 2% y se cobrará en agosto.

En el caso docente, SUTEBA informó que el impacto del aumento varía según el cargo. Sin antigüedad, algunos ejemplos difundidos por el gremio fueron: 8,9% para PR, 8% para MG y 7,5% para PF.

Además de la recomposición salarial, el acuerdo incorpora reclamos planteados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) sobre condiciones laborales. Entre los puntos incluidos figuran mejoras en el sistema de licencias médicas, la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria y la revisión del Régimen Académico de Secundaria.

También se sumaron políticas para abordar el impacto de la baja de natalidad sin pérdida de puestos de trabajo.

Medidas contra la violencia y mejoras laborales

En el caso docente, el acuerdo incorpora una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso laboral. El objetivo es fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, especialmente en los casos graves o complejos.

Además, la Provincia lanzará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y acciones de difusión. El programa incluirá instancias de concientización, capacitación y prácticas preventivas, además de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre la escuela y las familias.

Para las y los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, el entendimiento contempla el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, modificaciones en los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para continuar la discusión sobre convenios colectivos de trabajo, carrera administrativa y otros puntos laborales.

SUTEBA aprobó por amplia mayoría y la FEB marcó reparos

En SUTEBA, la decisión fue tomada durante el Plenario de Secretarios Generales, que sesionó luego de recibir los mandatos de las asambleas realizadas en toda la provincia. Allí se aprobó por amplísima mayoría tanto la propuesta salarial como el acuerdo paritario sobre mejoras en las condiciones laborales.

El plenario también respaldó por unanimidad el Plan de Lucha Nacional de CTERA y de la CTA-T, en unidad con la CTA-A y la CGT. Además, resolvió repudiar los intentos de debilitar la organización sindical y promover acciones contra la Ley de Libertad Educativa en el marco del FUDB y de CTERA.

La FEB, por su parte, avaló la oferta durante un Congreso Extraordinario, aunque por una diferencia ajustada. Su presidenta, Liliana Olivera, sostuvo que ese resultado refleja la preocupación que todavía existe entre los trabajadores de la educación por cuestiones que exceden lo salarial.

“Sabemos que los salarios docentes han sido muy golpeados por los avatares económicos, pero también entendemos que se ha llegado a esta propuesta de incremento luego de arduas negociaciones”, señaló Olivera.

La dirigente también valoró que la oferta incluya herramientas para abordar situaciones de violencia en las escuelas, un reclamo que la organización viene planteando desde hace años. De todos modos, remarcó que la FEB continuará reclamando garantías en las prestaciones de IOMA, avances hacia un convenio colectivo específico para el sector y la defensa del Instituto de Previsión Social bonaerense.