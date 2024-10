Revés para Chiqui Tapia: la IGJ suspendió la asamblea en la que se iba a votar su reelección

Esta desobediencia pondría en un terreno peligroso al Chiqui Tapia, ya que además, los directivos de la AFA podrían ser acusados bajo el artículo 301 del código mencionado. Éste, sanciona a quienes avalen actos contrarios a la ley.

Igualmente, antes de tomar ese camino, la AFA podrá apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, aunque esto enlentecería todo el proceso, ya que la Asamblea no podría realizarse en tanto el litigio no se resuelva. Entonces, la reelección no tendría resolución hasta que el caso no se resuelva.

El periodo de resolución podría tomar varios meses, lo que complicaría a Tapia para asegurarse continuar en su cargo por cuatro años más.

El reclamo de Talleres de Córdoba

Desde el club cordobés habían señalado que "no hay motivo para adelantar un año las elecciones cuando todos los directivos tienen mandato vigente; la convocatoria se hizo en forma abrupta y sin aviso a los clubes con suficiente anticipación; ello impidió a los asociados poder intentar armar listas de candidatos con tiempo suficiente, y realizar campaña electoral".

En esa línea, sostuvieron que "en forma preventiva y previo a que hubiera un dictamen de la IGJ que se expidiera sobre el asunto, la AFA solicitó a la justicia que las elecciones se celebren de todas formas más allá de lo que la IGJ establezca y que la validez del proceso electoral fuese discutido con las elecciones ya consumadas".

El club que conduce el ahora suspendido Andrés Fassi buscaba evitar la asamblea, dada la rivalidad que prevalece entre el presidente cordobés y Claudio Tapia. Todo en torno a la defensa de las SAD por parte de Fassi, y la posición contraria por parte de Tapia.