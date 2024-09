Iker Muniain fue presentado en San Lorenzo y advirtió que está "listo para jugar ya"

El mediapunta vasco utilizará el dorsal 80 en su estadía en la entidad de Boedo y reveló el por qué de su elección: "Es anecdótico y me gustaba. No quedaban muchos disponibles de los que usaba y este me gustaba".

Posteriormente, dio detalles de su condición física: "Me encuentro bien, hoy entrené con mis compañeros y estoy para jugar ya. Hace un meses vengo entrenando con un profesor. Cuando el técnico quiera estoy disponible" , subrayó en la conferencia de prensa.

image.png

Además, contó cómo se fue dando la gestión para concretar su arribo: "La decisión y el proceso fue sencillo. Todo se originó con una videoconferencia. Después de esa reunión las sensaciones fueron muy buenas".

"Después tomé un avión, hablé con el presidente y el técnico. Fue muy importante el interés que mostraron y conseguimos cerrarlo", destacó.

Por otra parte, Muniain remarcó que conoce bien lo que es el mundo San Lorenzo: "Siempre uno trata de informarse y preguntar. Tengo amigos argentinos y todo el mundo me habló espectacular del club".

"Tuvieron palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo lo conocía porque sigo el fútbol argentino. San Lorenzo era y es uno de los grandes del fútbol argentino. Vi videos de su hinchada, del club y mi decisión es acertada", comentó.

image.png

Además, Muniain reveló la charla que tuvo con el entrenador: "Hablamos de diferentes cosas, entre ellas mi posición dentro del campo de juego, pero como digo siempre, me adapto a lo que me pidan. Tuve muchos entrenadores y me han pedido diferentes cosas".

"El interés de Pipi fue determinante al igual que el de todas las personas que estuvieron en las reuniones", remarcó y agregó: "Vine para ayudar y ganar, la ambición es máxima. Vi un grupo que juega bien a la pelota y queremos competir y ganar para que San Lorenzo este en el lugar que merece".

Por último, Muniain sentenció: "Mi ilusión por venir al fútbol argentino era máxima. Me agarra en una edad que me encuentro físicamente y mentalmente excelente. Me agarra este reto de buena manera y estoy muy feliz de estar en San Lorenzo".