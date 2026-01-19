Tragedia ferroviaria en España: los antecedentes de accidentes de trenes en la historia + Seguir en









La tragedia en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, que dejó al menos 39 muertos y 152 heridos, se une a una lista de varios siniestros ferroviarios registrados en España.

Cuáles fueron los mayores accidentes de tren en la historia de España

La localidad de Adamuz, en la provincia española de Córdoba atraviesa un momento de dolor y conmoción tras el impactante choque entre dos trenes de alta velocidad que causó la muerte de al menos 39 personas y dejó 152 heridos. La tragedia remite a otros episodios de la historia del ferrocarril español.

El siniestro, que se trata del más grave en ferrocarril desde el año 2013 en España, se une a una lista de varias tragedias ferroviarios registradas en el país: solo en este siglo se produjeron más de 150 víctimas por accidentes de trenes.

Las peores catástrofes ferroviarias de España torre de bierzo Torre del Bierzo - 1944. El accidente de Torre del Bierzo, ocurrido el 3 de enero de 1944, es la mayor catástrofe ferroviaria de la historia de España. Sucedió en plena posguerra y se trató de un triple choque encadenado dentro y a la salida de un túnel, luego de que un tren se quedara sin frenos e impactara contra una locomotora de maniobras que estaba en su misma vía intentando alejarse. Después un tren carbonero que venía en sentido contrario chocó contra los restos de la locomotora que habían salido despedidos del túnel. Estudios recientes establecen el número de víctimas en torno a los 100 fallecidos. En orden cronológico, le sigue el siniestro de Alcubillas ocurrido el 15 de noviembre de 1945 cuando dos trenes, uno de mercancías y otro de viajeros colisionaron entre las estaciones de Fuente Santa y Gérgal. El balance oficial fue de 41 muertos y numerosos heridos.

el cuervo accidente El Cuervo - 1972 El 21 de julio de 1972 otra tragedia tuvo lugar en El Cuervo, en la provincia de Sevilla. En el mismo, se produjo un choque frontal extremadamente violento entre dos trenes que circulaban por una vía única. El ferrobús transportaba a unos 200 pasajeros, muchos de ellos trabajadores y militares que regresaban de permiso. Se contabilizaron oficialmente 86 muertos. Otro ocurrió el 25 de marzo de 1988 cuando un tren de la línea Zaragoza-Barcelona arrolló a un autobús escolar en un paso a nivel sin barreras conocido como el "Paso de la Creu". El balance del accidente fue de 15 víctimas mortales, entre ellos 10 niños de entre 3 y 5 años que pertenecían a la guardería "Era Bressol" de Lérida, 4 maestras y el conductor.

subte accidente españa El 3 de julio de 2006, se produjo la tragedia ferroviaria suburbana más grave de la historia de España. Durante 2003, una nueva tragedia ocurrió el 3 de junio. Un tren Talgo que realizaba el trayecto Madrid-Cartagena colisionó frontalmente con un tren de mercancías que procedía de Murcia en un tramo de vía única. El siniestro causó la muerte de 19 personas y dejó aproximadamente 50 heridos. Tres años más tarde, el 3 de julio de 2006, se produjo la tragedia ferroviaria suburbana más grave de la historia de España. Una unidad de la Línea 1 de Metrovalencia que viajaba en dirección a Torrent descarriló y volcó en una curva pronunciada apenas unos metros antes de entrar en la estación de Jesús. Fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas.

accidente tren Alivia España El 24 de junio de 2010, ocurrió un accidente ferroviario en la estación de Platja de Castelldefels, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 14 heridas, después de que un tren arrollara a un grupo de jóvenes que cruzaba las vías a pie. Por último, el 24 de julio de 2013, se produjo el accidente más grave en la historia de la democracia española y el primero con víctimas en una línea de alta velocidad. Un tren descarriló por exceso de velocidad debido a un despiste del maquinista y la ausencia de un sistema de frenado automático en ese tramo. El siniestro dejó un saldo de 80 fallecidos y más de 140 heridos.

