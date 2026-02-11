El TC2000 correrá en un nuevo circuito callejero en la Ciudad de Buenos Aires

Conocé cómo será la carrera que abra la temporada 2026 de una de las categorías más importantes del automovilismo nacional.

La temporada 2026 del TC2000 tendrá un debut más que auspicioso: se correrá en un nuevo circuito callejero en el sur de la Ciudad de Buenos Aires .

El sábado 14 y domingo 15 de marzo marcará el regreso de la categoría a las calles porteñas tras 13 años, e incluirá además espacios recreativos y propuestas gastronómicas.

Cabe descatar que el circuito contará con un trazado de 2.509 metros de extensión . Tras reasfaltarse en algunos tramos, atravesará las avenidas General Roca y Escalada e incluirá un sector del Parque de la Ciudad. Los autos SUV de nueva generación podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h en la recta principal de 952 metros.

Habrá zonas de acceso general gratuito, sectores VIP, una Fan Zone, boxes y paddock instalados dentro del predio, con entradas ya a la venta.

Así será el circuito callejero en la Ciudad del TC2000

“Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera” , anticipó el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes , durante la presentación oficial realizada el martes en el Palacio Libertad.

En tanto, el presidente del Automóvil Club Argentino, Eduardo Baca, aseguró que el circuito cumple con estándares internacionales y contará con “un sistema de seguridad muy exigente”.

Así será el nuevo circuito callejero:

Será la tercera vez del TC2000 en circuitos callejeros de Buenos Aires: en 2012, en el Microcentro, con un espectacular trazado por la avenida 9 de Julio con el Obelisco como testigo, y en 2013 en otro diseño por las entrañas de Recoleta.

Un regreso con proyección a futuro

La carrera se enmarca en un plan estratégico que proyecta a Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte en 2027, acompañado por las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El objetivo es reposicionar a la Ciudad en el calendario del automovilismo internacional y traer de vuelta al MotoGP y a la Fórmula 1.