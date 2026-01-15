Detuvieron a una mujer por hurto que terminó en una alerta roja de extradición + Seguir en









El hecho ocurrió en 2017. Mariela Aceituno Torres apuñaló a una madre e hija.

El juicio de extradición estuvo a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

Mariela Aceituno Torres apuñaló a una mujer y a su hija en San Bernardo, Chile, el 15 de agosto de 2017. Una de las víctimas sufrió daño neurológico definitivo. Acusada de "lesiones graves gravísimas", Aceituno huyó antes de ser detenida. En enero de 2022, Interpol emitió una circular roja para su captura internacional. Tres meses después, fue arrestada en El Talar, partido de Tigre, Argentina, por un hurto menor. Sin embargo, en las últimas horas, fue extraditada a Chile para enfrentar la justicia.

Se trata de una ciudadana chilena de 26 años, que fue extraditada a su país vía aérea en un operativo que estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), de acuerdo al Ministerio de Seguridad Nacional. Por otro lado, cuando la víctima defendió a su hija sufrió un daño neurológico definitivo con una invalidez de por vida.

“La intervención se desprendió de un hecho ocurrido el 15 de agosto de 2017 en la comuna de San Bernardo, en la República de Chile. En horas de la tarde de ese día, una mujer que empuñaba un cuchillo atacó a una menor de edad en su rostro. Sin embargo, al advertir la agresión, la madre de la víctima se interpuso y también resultó violentada, ya que la sospechosa le propinó una serie de puñaladas que impactaron gravemente en su brazo. Las heridas fueron de tal magnitud que le generaron un 60% de invalidez laboral y funcional”, expresó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.

Además, al no poder ser encontrada y al estar prófuga, en enero de 2022 se dictó su captura internacional. “En mayo de 2022 es detenida por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Tigre. Fue imputada de hurto. Al consultar sus antecedentes ante funcionarios de Interpol, se determinó que tenía una orden de captura internacional vigente dictada por la Justicia de Chile”, añadió.

Extradición El juicio de extradición estuvo a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. La extradición se realizó en las últimas horas. “La Cancillería Argentina informó a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA la iniciación de las coordinaciones para dar comienzo con el proceso de extradición, que fue llevada a cabo junto con una comisión policial chilena”, afirmó el Ministerio.