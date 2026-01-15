Un vehículo fabricado en la Argentina volvió a liderar las ventas en Chile + Seguir en









El modelo producido en territorio bonaerense dominó un mercado altamente competitivo, con fuerte presencia de marcas asiáticas y gran peso de las flotas mineras.

La fábrica de Zárate, casa de producción de la Toyota Hilux

La Toyota Hilux cerró el 2025 consolidando un doble liderazgo regional. Mientras en la Argentina fue nuevamente el vehículo más patentado sin distinción de segmentos, en Chile alcanzó un logro todavía más contundente: por tercer año consecutivo se ubicó como el modelo más vendido de todo el mercado, superando a autos y utilitarios de múltiples orígenes.

El dato adquiere mayor relevancia al analizar el contexto. Durante 2025, Chile registró 310.598 patentamientos, poco más de la mitad del volumen del mercado argentino, que alcanzó las 612.178 unidades. Sin embargo, se trata de una plaza mucho más abierta y competitiva, con una oferta que prácticamente duplica en marcas y modelos a la disponible en la Argentina.

En ese escenario, la Hilux fabricada en Zárate logró imponerse frente a una fuerte avanzada de productos asiáticos, muchos de los cuales tienen escasa o nula presencia en el mercado local argentino. De hecho, el 41,4% de los vehículos vendidos en Chile durante 2025 fueron importados desde China, mientras que solo el 4,9% correspondió a unidades de origen argentino y el 6,6% a Brasil.

Nueva Hilux SRX (2).jpg Por tercer año consecutivo se ubicó como el modelo más vendido de todo el mercado, superando a autos y utilitarios de múltiples orígenes. Aun con esa participación relativamente baja, la industria automotriz argentina consiguió ubicar dos modelos dentro del Top 10 chileno: la Toyota Hilux y la Ford Ranger producida en Pacheco. El buen desempeño de las pick ups se explica, en gran parte, por la elevada demanda de las empresas mineras, que renuevan grandes flotas destinadas a tareas de transporte y operación en zonas de explotación.

Los 10 vehículos más vendidos en Chile Toyota Hilux : 8.548

Mitsubishi L200 : 7.926

GWM Poer : 7.401

Peugeot Partner (Europa) : 6.434

Chery Tiggo2 : 6.245

Suzuki Baleno : 5.837

Kia Soluto : 5.748

Chevrolet Groove : 5.230

Ford Ranger : 5.178

GWM Jolion: 4.853 Así, la Hilux no solo reafirma su histórico liderazgo en el segmento de las pick ups, sino que también se consolida como uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz argentina en un mercado clave de la región.