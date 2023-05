Independiente: reconocidos exjugadores subastarán camisetas para ayudar al club

Ex jugadores del Rojo subastarán camisetas.

Un grupo de ex jugadores de Independiente dará inicio el próximo miércoles a la subasta de algunas de sus camisetas mediante un sitio web , con el fin de recaudar dinero para aportar a la colecta iniciada por Santiago Maratea para saldar las deudas del club.

Por el momento, no está confirmado qué ex deportistas participarán de la misma, aunque si se anunció que podrían estar las prendas de Federico Mancuello, Javier Zanetti, Germán Denis, Nicolás Tagliafico, Alan Velasco, Fabricio Bustos, Daniel Montenegro y Martín Cauteruccio , entre otros.

Incluso, Montenegro , un símbolo de Independiente, declaró en diálogo con TyC Sports : "Yo voy a poner una camiseta mía y hay cinco o seis jugadores más que ya confirmaron. Quizá algún jugador no subaste una de Independiente, pero sí alguna de su club actual".

A su vez, en el programa donde es panelista reveló además que Sergio Agüero también participará: "Se informó, tuvo contactos con uno de los chicos que integra el grupo de WhatsApp de ex jugadores que buscamos ayudar y está en charlas para ver cómo participar".

La colecta de Santiago Maratea

Tras varios días ausente en las redes sociales, el influencer Santiago Maratea reapareció y explicó que logró poner a rendir parte de la recaudación y en los próximos días se habilitarían los depósitos desde el exterior.

Mediante unas historias que publicó en su cuenta de Instagram, el influencer mostró que ya se llegó a los 786.639.310,54 millones de pesos y apuntó contra quienes se quejaron de su desaparición de las redes: "Rumores hay varios, pero aquí los factos".

Más allá de eso, la novedad más relevante para los hinchas es que el dinero de la colecta ahora comenzará a generar ganancias, ya que Mercado Pago paga intereses por tener dinero en la cuenta que, si bien están por debajo de lo que da un plazo fijo, la diferencia es que se puede disponer de la plata en cualquier momento.

maratea independiente

En un principio, el propio Maratea había anunciado que no iba a poder hacer que el dinero rinda ya que no se trata de una cuenta convencional, sino que es un fideicomiso que tiene demasiada plata, pero el martes por la noche anunció que ya se destrabó la situación y generó cinco millones de pesos.

Pese a eso, aclaró: "No se pudo invertir toda la plata de una, creo que, por ahora, se invirtieron 600 millones. El resto está siendo revisado para asegurarnos que toda la plata que entra está justificada y sabemos de dónde viene. Primero se revisan todas las transferencias y ahí se pone a rendir".

Por otro lado, el influencer no dio demasiados detalles ya que aún no está confirmado, pero remarcó que muy pronto quienes vivan fuera de Argentina y quieran aportar dinero podrán hacerlo en una nueva cuenta: "La cuenta del exterior es difícil porque es mucha burocracia, pero estamos con ese tema desde que arrancó la colecta y estamos a días de poder habilitarlo. Se los quiero confirmar, pero no podemos todavía".