Independiente sacó apenas un empate ante San Lorenzo y extiende su crisis deportiva







El Rojo aún no pudo ganar en las 9 fechas del Torneo Clausura y está último en la zona B.

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 en el Libertadores de América.

A una semana de la salida de Julio Vaccari del club y con la llegada confirmada de Gustavo Quinteros para reemplazarlo en el cargo, Independiente volvió a mostrar una versión decepcionante y empató 1-1 contra San Lorenzo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. El Rojo arrastra de esta manera una muy mala racha: aún no puso ganar en el Torneo Clausura y está último en la zona B a 9 fechas del comienzo del campeonato.

San Lorenzo, que está quinto en el mismo grupo, abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo con un gol del juvenil Facundo Gulli, que con sólo 19 años marcó su primer tanto con el Ciclón.

La primera parte del partido fue muy disputada y ninguno de los dos equipos pudo hacerse del control de la pelota.

Durante la segunda mitad, el público local expresó su descontento con el rendimiento del equipo dirigido temporalmente por Carlos Matheu, a la espera de la llegada oficial de Quinteros, quien observó el partido desde la tribuna.

Sin embargo, el Rojo logró empezar a revertir la mala imagen que había dejado en el primer tiempo y mejoró a partir del ingreso de Franco Paredes, Luciano Cabral y Felipe Loyola, que reemplazaron a Matías Abaldo, Sebastián Valdez y a Pablo Galdames respectivamente.

De esta manera, con una marcada mejora en el juego, Independiente alcanzó el empate a los 68 minutos con un gol en contra de Nicolás Tripicchio, producto de un centro de Santiago Montiel. Durante los últimos minutos del encuentro, ambos equipos buscaron imponerse en el marcador y sentenciar el encuentro aunque ninguno de los dos lo logró. San Lorenzo contó con una oportunidad para convertir a través de Alexis Cuello y Rodrigo Rey evitó el segundo tanto del Ciclón. Cómo sigue el calendario para Independiente y San Lorenzo En medio de un contexto adverso, y a pesar de haber presentado una leve mejora en el segundo tiempo este domingo, el Rojo debe llegar con todo a la próxima parada: el clásico de Avellaneda contra Racing, que se jugará el 28 de septiembre desde las 15:15. Será el debut de Quinteros que buscará lograr la primera victoria en el torneo para Independiente. Por su parte, el Ciclón se ubica en el quinto lugar con 13 unidades y suma tres triunfos, cuatro igualdades y dos caídas. El sábado a las 16:45 buscará regresar a la victoria cuando reciba a Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro.